عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتديا الإحرام.. نجم باريس سان جيرمان يؤدي مناسك العمرة |شاهد

أشرف حكيمى
أشرف حكيمى

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور لاشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وباريس سان جيرمان خلال اداء مناسك العمرة بمكة المكرمة .

وظهر اشرف حكيمي وهو مرتديا الاحرام أثناء أداء مناسك العمرة بعد خوضه مباراة كأس موسم الرياض التي جمعت بين منتخب النصر والهلال السعودي وبين فريق باريس سان جيرمان .

فاز باريس سان جيرمان على حساب نجوم الهلال والنصر بنتيجة 5-4 خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على كأس موسم الرياض، بملعب الملك فهد الدولى، فى مباراة شهدت مواجهة تاريخية بين الثنائى الأفضل فى العالم، البرتغالى كريستيانو رونالدو المنضم حديثا لصفوف العالمي، والأرجنتينى ليونيل ميسى نجم الفريق الباريسي.

كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي الهلال والنصر باريس سان جيرمان المغرب كأس موسم الرياض أشرف حكيمي اداء مناسك العمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيريرا يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة 125

2 مليون جنيه| الرئيس يوجه بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم

طلب اللعب مصابا.. كولر يصدم نجم الأهلي ويستبعده من لقاء القمة

خالفت التوقعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت بمنافذ الزراعة والأسواق

قرار عاجل بشأن غلق المقاهى أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب مفاجأة الأهلي في القمة أمام الزمالك

بدلا من ابن النادي.. فيريرا يدفع بالجناح الوافد أمام الأهلي في القمة 125

نزل 520 جنيهًا... تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

الفوز لـ الأبيض.. خبيرة فلك تتوقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم

بمشاركة الأهلي.. الكشف عن أسعار تذاكر كأس العالم للأندية

كيم يتجسس على السكان.. غموض ومخاوف من سفارة كوريا الشمالية بلندن

تقنين الحشيش.. هذه الدول تستعد لتغيير قوانينها في عام 2023

اللحمة البلدي بـ130 ‏جنيها.. افتتاح معرض أهلا رمضان في 3 مدن بالقليوبية

القمة 125.. جمال الحاجي: مباراة الأهلي والزمالك فرصة لظهور التونسي كريستو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ثمن شقة| ثلاجة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. ما قصتها ؟

غير تقليدية ولذيذة.. طريقة عمل تشيز كيك الجلاش

سبب غريب وغير متوقع يمنع الجسم من إمتصاص فيتامين د

نشرة المرأة والصحة| نوع من اللحوم المصنعة يصيب بمرض مزمن.. الأبراج الأكثر أنانية.. سعر ساعة ياسمين صبري

فيديو

أحدهم خاص بـ كهربا.. قرارات عاجلة من مرتضى منصور قبل مواجهة الزمالك والأهلي..فيديو

شهادة فحوصات طبية .. إجراءات جديدة للمقبلين على الزواج | فيديو

الفولت جاهز للقمة.. إحباط مخطط حرمان كهربا من المشاركة أمام الزمالك

علاقة مُجرمة.. شاب يتخلص من ابن عمه بسبب العشق الحرام.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ