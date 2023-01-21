مرتديا الإحرام.. نجم باريس سان جيرمان يؤدي مناسك العمرة |شاهد

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور لاشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وباريس سان جيرمان خلال اداء مناسك العمرة بمكة المكرمة .

وظهر اشرف حكيمي وهو مرتديا الاحرام أثناء أداء مناسك العمرة بعد خوضه مباراة كأس موسم الرياض التي جمعت بين منتخب النصر والهلال السعودي وبين فريق باريس سان جيرمان .

فاز باريس سان جيرمان على حساب نجوم الهلال والنصر بنتيجة 5-4 خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على كأس موسم الرياض، بملعب الملك فهد الدولى، فى مباراة شهدت مواجهة تاريخية بين الثنائى الأفضل فى العالم، البرتغالى كريستيانو رونالدو المنضم حديثا لصفوف العالمي، والأرجنتينى ليونيل ميسى نجم الفريق الباريسي.