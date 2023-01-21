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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأمينات مشددة بمحيط استاد القاهرة استعدادا لمباراة القمة

صدى البلد

يشهد محيط ستاد القاهرة الدولي إجرءات أمنية مشددة قبل مباراة الزمالك والأهلي المرتقبة المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرفض الأمن السماح للجماهير بدخول المباراة إلا لحاملي تذاكر اللقاء وبطاقة المشجع وتم تخصيص بوابة لدخول جماهير الزمالك وأخرى لجماهير الأهلي بخلاف بوابة دخول الفريقين .

يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 27 نقطة، في حين يحتل الفريق الأحمر المركز الأول برصيد 31 نقطة.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور -  سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

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