الشرطة الهندية: إصابة 9 خلال انفجارين في "كشمير"

أعلنت الشرطة الهندية اليوم /السبت/ عن إصابة تسعة أشخاص جراء وقوع انفجارين في الشطر الهندي، من إقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان .

وقال مدير عام شرطة جامو ماكيش سينج إن الانفجارين وقعا في منطقة "ناروال" الصناعية بولاية كشمير، وأن تسعة ستة أشخاص أصيبوا من جراء الانفجارين.

من جانبها، ذكرت السلطات الطبية أنها تراقب حالة هؤلاء المصابين، وأنه إجراء التدخلات الطبية اللازمة لعلاجهم.

وتفيد تقارير إخبارية أن قوات الأمن قامت بتطويق المنطقة وبتشديد الاجراءات الأمنية، وأن مسئولين كبار من الجيش وفرق فحص أمنية وصلوا إلى موقع الحادث لإجراء تحقيق ميداني، حيث أكدوا ضرورة بذل الجهود الممكنة من أجل تقديم الجناة إلى العدالة.

وأشارت التقارير إلى أن فريقا من خبراء الطب الشرعي يقوم بجمع عينات من موقع الانفجار في إطار هذا التحقيق.