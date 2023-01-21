نشرة المرأة.. ياسمين عبدالعزيز تظهر بإطلالة ملفتة.. ونقطة من هذا الزيت تداوي دوالي الساقين للأبد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:

هل تعلم أن طولك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بستة سرطانات يشير تحليل أجراه الصندوق العالمي لأبحاث السرطان إلى أن الأشخاص الأطول معرضون لخطر

من المعروف أن هناك عددًا من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان . النظام الغذائي والوزن لعادات نمط الحياة مثل التدخين والشرب قد يزيدان من فرص الإصابة بالمرض. ومع ذلك ، هناك عوامل أخرى خارجة عن إرادتنا.

تنطلق اليوم مبارة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.

وينتظر عشاق كرة القدم، المواجهة النارية التي تحدث بين الأهلي والزمالك والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر المسابقة الأكبر محليًا.

تألقت الفنانة ياسمين عبد العزيز وذلك بإطلالة شبابية مرتديه قميص باللون الأبيض وذلك في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت باسمين عبدالعزيز تاركة خصلات شعرها منسدلة بانسيابية علي أكتافها

بشكل عام ، تتشكل الجلطات الدموية عندما يتضرر أحد الأوعية الدموية أو يضعف. تعد الدوالي ، التي تقع أحيانًا تحت الجلد ، بوادر لأحداث التخثر لأن جدران الشرايين لم تعد توفر الدعم الكافي للأوعية. هذا يمكن أن يتسبب في فتح الوريد وتكثيف الدم القريب.

لحسن الحظ ، يمكن للتطبيق الموضعي لزيت الخروع بعد الاستحمام أن يمنع مثل هذه الأحداث عن طريق تعزيز الدورة الدموية