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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

صدى البلد

 

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء غدا السبت لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة الـ ١٤ لبطولة الدوري المصري الممتاز .

 

وتقام مباراة الأهلي والزمالك علي استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الدوري المصري. 

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك 

 

واستندت لجنع الحكام مباراة قمة الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدورى على استاد القاهرة الدولى مساء السبت المقبل ، إلى طاقم حكام سلوفيني جاء كالتالي:

سلافكو فينتشيتش
توماس كلانسنيك
أندراز كوفاسيتش
نادر قمر الدولة
ماتي جوج
أيين بوروساك.

ويلتقي النادي الأهلي مع مضيفه نادي الزمالك يوم السبت الموافق 21 يناير في قمة مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدروي 

 

وتقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث تم تأجيل المباراة ساعة ونصف بسبب مباراة لمنتخب مصر لكرة اليد المشارك في كأس العالم.

وخسر الزمالك آخر مبارياته أمام بيراميدز في الدور نصغف النهائي من كأس مصر لموسم 2021-2022 بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

على الجانب الآخر، فاز الأهلي على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن نفس الدور من البطولة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 


تقام المباراة يوم السبت 21 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في الثامنة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يذكر أن الأهلي انتصر ذهابا في الموسم الماضي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق

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