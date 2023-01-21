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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة حلوان: نقدم الحماية والمساندة لأبناء الكلية حتى لا يحدث لهم أي شيء مأساوي 

كلية الهندسة
كلية الهندسة

قال الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة جامعة حلوان، إن الكلية تعمل دائمآ على تيسير العملية التعليمية  لجميع طلابها حتى لا يواجهون أي من الأزمات التي قد تمنعهم من استمرارهم في رحلتهم العملية والتعليمية أو حتى يتعرضوا لضغوط نفسية قد تدفعهم لأنهاء حياتهم بشكل مأساوي بسبب أي صعوبات تواجههم في الكلية، وتقدم الحماية والمساندة لشباب الكلية.

واوضح المسلاوي خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الكلية يتواجد بها إدارة رعاية الشباب وان تلك إدارة يتواجد بها أخصائيين إجتماعيين والذي يكون دورهم العمل على حل المشكلات النفسية وتقليل الضغوطات والأحمال الإجتماعية التي قد تكون ملقاة علي عاتق الطلاب بسبب ظروف الحياة او الدراسة.

ووجه  الدكتور محمود المسلاوي، نصيحة ألا يضغطوا على أنفسهم وإذا شعر أي طالب أنه يحتاج إلي مساعدة نفسية لتجاوز أي أزمة تواجه أن يتوجه إلي الأخصائيين الاجتماعيين المتواجدين في إدارة رعاية الشباب وانهم سوف يساعده لتحسين صحة النفسية، وان علي الطلاب لا يشعروا بالخوف المبالغ فيه من الدراسة.

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وأشار عميد كلية الهندسة جامعة حلوان، أن مجال الهندسة يحتاج إلي أن يبذل الطالب مجهود كبير وذلك عائد إلى طبيعة الدراسة مقارنة بكليات ومجالات دراسة أخري حيث أن دراسة الهندسة تقوم على دراسة علمية ونظرية ولذلك تكون في حاجة إلي مجهود مضاعف علي الطالب من حيث حضور المحاضرات و والسكاشن والورش والمعامل بإضافة إلي المذاكرة المستمرة باستمرار، ولذلك يجب علي الطالب أذا أراد النجاح والتفوق أن يتعب مثل متواجد في أي مجال. 

وأكد،  أن الكلية تراعي جميع أبنائها الطلاب وأننا دائما ما تعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم أثناء الدراسة، وأن الكلية والجامعة تدعم طلابها وتقف بجانبهم، وتمنع وضعهم في أي موقف محرج.

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