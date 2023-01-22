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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| سعر سيات تاراكو بعد زيادة ربع مليون جنيه

سيات تاراكو موديل
سيات تاراكو موديل 2023

تواصل شركة سيات تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2023 والتي شملت النسخة الرياضية " تاراكو"، حيث شهدت اعلى فئة من تلك النسخة والتي تتوافر في مصر، زيادة سعرية تصل إلى 250 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة سيات تاراكو موديل 2023 .

تتمتع السيارة سيات تاراكو موديل 2023 بتصميم خارجي رياضي، مع مصابيح أمامية ذات اطلالة حادة، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى طول كلي يقدر بـ 4735 مم، وبعرض يبلغ 1839 مم، و 1674 مم للارتفاع، بالاضافة إلى خزان وقود يتسع إلى 58 لتر.

سيات تاراكو موديل 2023 

ويمكن للسيارة سيات تاراكو موديل 2023 بلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.4 ثانية، حيث تتمتع السيارة بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، رباعي الاسطوانات، يضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

سيات تاراكو موديل 2023 

وتصل السرعة القصوى للسيارة سيات تاراكو موديل 2023 إلى 199 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات، بالإضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يقدر بـ 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

سيات تاراكو موديل 2023 

السعر الرسمي للسيارة سيات تاراكو في السوق المصري بعد طرح موديل 2023 

 

تتوافر السيارة سيات تاراكو موديل 2023 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة، مع قيمة قدرها مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و250 ألف جنيه.

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