للدراسات العليا.. كل ما تريد معرفته عن التقديم بالمعهد القومي لعلوم الليزر

أعلن المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة، عن قبول دفعة جديدة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه الفلسفة) بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 طبقاً للقواعد المعلنة بالمعهد وتقدم الطلبات باسم الدكتورة جالة محمود العزب عميد المعهد اعتباراً من ١٥-١-٢٠٢٣ وحتى ٩-٢-٢٠٢٣.
الأوراق المطلوبة للتقديم ببرامج الدراسات العليا بالمعهد القومى لعلوم الليزر
١- أصل شهادة البكالوريوس فى التخصص من إحدى الكليات المصرية
٢- أصل شهادة تقديرات سنوات دراسية
٣- أصل شهادة الميلاد
٤- عدد ٤ صور شخصية
٥- أصل الموقف من التجنيد للذكور
٦- موافقة جهة العمل على الدراسة مع الموافقة على التفرغ بواقع يومين أسبوعيا على الأقل
المؤهلات الدراسية التى يمكن التقديم بالمعهد
- بكالوريوس العلوم
- بكالوريوس الهندسة
- بكالوريوس الطب والجراحة
- بكالوريوس طب الأسنان
- بكالوريوس العلاج الطبيعي
- بكالوريوس الزراعة
- بكالوريوس الطب البيطري
- بكالوريوس الصيدلة