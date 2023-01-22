للدراسات العليا.. كل ما تريد معرفته عن التقديم بالمعهد القومي لعلوم الليزر

أعلن المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة، عن قبول دفعة جديدة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه الفلسفة) بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 طبقاً للقواعد المعلنة بالمعهد وتقدم الطلبات باسم الدكتورة جالة محمود العزب عميد المعهد اعتباراً من ١٥-١-٢٠٢٣ وحتى ٩-٢-٢٠٢٣.



الأوراق المطلوبة للتقديم ببرامج الدراسات العليا بالمعهد القومى لعلوم الليزر

١- أصل شهادة البكالوريوس فى التخصص من إحدى الكليات المصرية

٢- أصل شهادة تقديرات سنوات دراسية

٣- أصل شهادة الميلاد

٤- عدد ٤ صور شخصية

٥- أصل الموقف من التجنيد للذكور

٦- موافقة جهة العمل على الدراسة مع الموافقة على التفرغ بواقع يومين أسبوعيا على الأقل

المؤهلات الدراسية التى يمكن التقديم بالمعهد

- بكالوريوس العلوم

- بكالوريوس الهندسة

- بكالوريوس الطب والجراحة

- بكالوريوس طب الأسنان

- بكالوريوس العلاج الطبيعي

- بكالوريوس الزراعة

- بكالوريوس الطب البيطري

- بكالوريوس الصيدلة