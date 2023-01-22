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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للدراسات العليا.. كل ما تريد معرفته عن التقديم بالمعهد القومي لعلوم الليزر

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة، عن قبول دفعة جديدة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه الفلسفة) بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 طبقاً للقواعد المعلنة بالمعهد وتقدم الطلبات باسم الدكتورة جالة محمود العزب عميد المعهد اعتباراً من ١٥-١-٢٠٢٣  وحتى ٩-٢-٢٠٢٣.


الأوراق المطلوبة للتقديم ببرامج الدراسات العليا بالمعهد القومى لعلوم الليزر

١- أصل شهادة البكالوريوس فى التخصص من إحدى الكليات المصرية

٢- أصل شهادة تقديرات سنوات دراسية

٣- أصل شهادة الميلاد

٤- عدد ٤ صور شخصية

٥- أصل الموقف من التجنيد للذكور

٦- موافقة جهة العمل على الدراسة مع الموافقة على التفرغ بواقع يومين أسبوعيا على الأقل

جامعة القاهرة تنعى الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قسم الوراثة الأسبق بكلية الزراعة

المؤهلات الدراسية التى يمكن التقديم بالمعهد

- بكالوريوس العلوم 
- بكالوريوس الهندسة 
- بكالوريوس الطب والجراحة 
- بكالوريوس طب الأسنان
- بكالوريوس العلاج الطبيعي 
- بكالوريوس الزراعة
- بكالوريوس الطب البيطري 
- بكالوريوس الصيدلة

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