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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة تقترض 78.3 مليار جنيه من البنوك في أسبوع

وزارة المالية
وزارة المالية

تعتزم الحكومة الاقتراض من البنوك والجهاز المصرفي خلال الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 78.25 مليار جنيه، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري لتدبير عمليات الاقتراض والتي ستبدأ خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الجاري عبر آليات الاستدانة بأدوات الدين العام المحلي سواء أذون و سندات الخزانة.

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أشار التقرير إلي أنه من المخطط طرح أذون خزانة لآجال " 91 و 273 و 182 و 364 " يوما بقيمة إجمالية تبلغ 78 مليار جنيه، موزعة خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

وتبلغ جملة طروحات غدا الأحد من أذون الخزانة نحو 34.5 مليار جنيه لأجلي 91 و 273 يوما منها أجل 91 يوما بـ13 مليار جنيه ثم أجل 273 يوما بـ 21.5 مليار جنيه؟

وتبلغ مخططات طرح أجلي 182 و 364 يوما خلال الخميس المقبل بقيمة إجمالية تقدر بـ 43.5 مليار جنيها تتضمن أجل 182 يوما بـ 20.5 مليار جنيه ثم أجل 364 يوما بقيمة 23 مليار جنيه.

وأخيرا تعتزم وزارة المالية طرح سند خزانة لاستحقاق 7 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه يوم الإثنين المقبل.

وخلال الخميس الماضي باع البنك المركزي أجلي خزانة من أذون 182 و 364 يوما بقيمة 43.5 مليار جنيه تضمنت 20.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 23 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وقبل البنك المركزي المصري عطاء 182 يوما بقيمة 22.127 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 21.304% و 21.4 % كأعلي عائد فائدة و 19.99% كأقل عائد.

بينما بلغ إجمالي العطاء المقبول لأجل 364 يوما بقيمة 44.713 مليار جنيه بمتوسط فائدة نسبته 21.845% و علي عائد بنسبة 21.95% و أقل عائد بنسبة 18%.

الموازنة العامة للدولة

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