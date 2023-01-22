حبس عصابة استغلال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين عصابة تخصصت فى استغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة بمدينة نصر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط مجرمين كونا عصابة تخصصت فى استغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة بمدينة نصر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبصحبتهما 3 أحداث.

وبسؤال المجنى عليهم، أقروا بما جاء في التحريات، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.