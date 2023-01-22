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رئيس التحرير
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تعليم

خبير: مراعاة الجامعات للبيئة شرط أساسي لمنحها شهادات الجودة والاعتماد

الدكتور تامر شوقى
الدكتور تامر شوقى

قال الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن مراعاة الجامعات المختلفة للبيئة أحد الشروط الأساسية لمنحها شهادات الجودة والاعتماد، ويتمثل حرص الجامعات على البيئة في وجود نائب لرئيس أي جامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع،  وكذلك وجود وظيفة وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع. 

وأوضح الدكتور تامر شوقى، في تصريح لـ “صدى البلد”، أنه يمكن أن تكون الجامعات صديقة للبيئة من خلال ما يلي:

- توسيع رقعة المساحات الخضراء بالجامعة وكلياتها المختلفة. 

-  تضمن المقررات الدراسية قضايا التغير المناخي.

-  النظافة العامة للمدرجات والقاعات والمعامل والمكاتب المختلفة بالجامعة. 

-  تنشر الملصقات في الأماكن المخصصة للتوعية بآليات الحفاظ على البيئة. 

- اتباع تعليمات محددة للتخلص من المخلفات  الخطيرة، خاصة في أقسام الكيمياء والأحياء والفيزياء بالجامعة.

-  وجود عدد كاف من عمال النظافة يتم توزيعهم بشكل جيد على مختلف الأماكن في الجامعة لضمان المتابعة المستمرة للنظافة.

-  استخدام أساليب مختلفة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة من الكهرباء والماء مثل اللمبات والأجهزة الموفرة للطاقة. 
 

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-  تواجد فرقة طوارئ لإصلاح أي خلل أو عطل في المرافق المختلفة بالجامعة. 

-  تنظيم ندوات للتوعية  بأهمية الحفاظ على البيئة، وأثر ذلك على صحة الإنسان. 

-  الاهتمام بالأسر  الطلابية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة مثل الجوالة ودعمها بكل ما يلزمها لأداء دورها. 

- إجراء مسابقات بين الكليات المختلفة سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئات التدريس لإعداد مشروعات حول كيفية الحفاظ على البيئة.

-  إعداد مؤتمرات عل مستوى الجامعة أو الكليات  تتمركز حول كيفية الحفاظ على البيئة.

-  أن تكون المباني الجامعية بعيدة عن مصادر التلوث، والضوضاء.

-  سلامة وأمان وتعدد الطرق المؤدية إلى الجامعة. 

- توافر الإضاءة الطبيعية، والتهوية الجيدة بالقاعات والمدرجات والمباني المختلفة.

- طلاء  الجدران بشكل متناسق، وأن تكون مواد طلائها خالية من المواد الضارة بالبيئة.

جامعة عين شمس الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي علم النفس التربوي بجامعة عين شمس التغير المناخي

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