ليست الأعلاف وحدها السبب.. آخر موعد لإنخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

على الرغم من الافراجات المستمرة عن الأعلاف المحتجزة إلا أننا نشهد ارتفاعات متتالية فى أسعار الدواجن والبيض حتى أصبحت عبء كبير على المستهلك ، مما أثار تساؤلات المواطنين حول ارتفاع الأسعار على الرغم من الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض ، مع توفير الأعلاف .





وفى هذا الصدد ، كشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن سبب استمرار ارتفاع أسعار الدواجن والبيض على الرغم من الافراجات المتتالية من الأعلاف ، قائلا :" الأزمة حدثت منذ أكتوبر الماضي وحتى 24 ديسمبر حين تدخلت الحكومة وبدأت فى الإفراج عن الأعلاف بكميات كبيرة ، لذا فإن الارتفاع الحالى هو تأثير الأزمة الماضية وهذا ماحذرنا منه خلال أزمة نقص الأعلاف" .





وأضاف "الزيني " خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، أن هناك عدد كبير من المنتجيين خرج من صناعة الدواجن بسبب نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها فقل الانتاح ، ولكن بعد توفر الأعلاف بدأ عدد من المنتجين تتدخل مرة أخرى لإنتاج دورات جديدة من الدواجن .

انخفاض أسعار الدواجن

وتابع قائلا :" لذا فإن المواطن سيشعر بانخفاض فى أسعار الدواجن فى النصف الثاني من شهر فبراير المقبل وذلك بعد دخول عدد من المنتجين مرة أخري ، وبالتالى يؤدي ذلك إلي ظهور دورات جديدة من الدواجن وزيادة الإنتاجية فى الأسواق وتقل الأسعار" .

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلي أنه على الرغم من الافراجات عن الأعلاف إلا أنها مازالت أسعارها مرتفعة ، حيث يصل سعر طن الذرة إلي 12800 ، وفول الصويا يسجل اليوم 27000 جنيها .



توريد دواجن للتموين

ونوه إلي أن الاتحاد سيورد دواجن إلي الشركة القابضة والتموين خلال شهري فبراير ومارس حوالى 2000 طن ، وجاري التفاوض على السعر ، مؤكدا أنه بالفعل تم توريد 700 طن خلال شهر ديسمبر الماضي

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر الدواجن اليوم الأحد ، في المزرعة نحو 49 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 وحتى 55 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما سجل سعر الدواجن الحمراء في المزرعة نحو 55 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 60 وحتى 66 جنيهًا للكيلو الواحد.



بينما سجل سعر الدواجن البيضاء نحو 60 جنيهًا للكيلو، وسجلت سعر الدواجن الساسو استقر سعر الدواجن الساسو اليوم الأحد ، عند مستوى 69 جنيهًا، على أن يصل سعرها للمستهلك بنحو 70 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الدواجن أمهات أحمر بياض نحو 45 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 وحتى 52 جنيهًا.

واستقر سعر الدواجن البلدي اليوم، السبت، في المزرعة عند مستوى 70 جنيهًا للكيلو، على أن يصل سعرها للمستهلك بنحو 75 جنيهًا، وسجل سعر أمهات الدواجن البيضاء نحو 48 جنيهًا للكيلو، ويصل سعرها للمستهلك إلى 55 جنيهًا.

وتراوح سعر البانيه اليوم في الأسواق بين 120 و 130 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الكبد والقوانص مستوى 55 جنيهًا.