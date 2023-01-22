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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 6 ألاف عبوات أكياس سمن نباتى مخزنة داخل إحدى الشقق بطنطا

السمن المضبوطات
السمن المضبوطات

تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 6 ألاف عبوات أكياس سمن نباتى مخزنة داخل إحدى الشقق بدائرة قسم أول طنطا، بغرض الاحتكار للتلاعب فى الأسعار ورفعها للتربح ماليا بدون وجه حق.

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كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزاره التموين بالغربية، قد قاد حملة  بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لفرعى وسط وغرب الدلتا ، وإدارة مباحث تموين الغربية ، لمراجعة الأسواق والمحلات وإحكام السيطرة والرقابة التموينية، وتم خلالها رصد 6 ألاف عبوات أكياس سمن نباتى من إنتاج إحدى الشركات الكبرى المشهورة، وزن الكيس الواحد ٣٥٠جرام ، مخزنة داخل إحدى الشقق بدائرة قسم أول طنطا، بغرض الاحتكار للتلاعب فى الأسعار ورفعها للتربح ماليا بدون وجه حق.

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وتم تحريز المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

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