مصادرة 6 ألاف عبوات أكياس سمن نباتى مخزنة داخل إحدى الشقق بطنطا

تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 6 ألاف عبوات أكياس سمن نباتى مخزنة داخل إحدى الشقق بدائرة قسم أول طنطا، بغرض الاحتكار للتلاعب فى الأسعار ورفعها للتربح ماليا بدون وجه حق.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزاره التموين بالغربية، قد قاد حملة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لفرعى وسط وغرب الدلتا ، وإدارة مباحث تموين الغربية ، لمراجعة الأسواق والمحلات وإحكام السيطرة والرقابة التموينية، وتم خلالها رصد 6 ألاف عبوات أكياس سمن نباتى من إنتاج إحدى الشركات الكبرى المشهورة، وزن الكيس الواحد ٣٥٠جرام ، مخزنة داخل إحدى الشقق بدائرة قسم أول طنطا، بغرض الاحتكار للتلاعب فى الأسعار ورفعها للتربح ماليا بدون وجه حق.

وتم تحريز المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.