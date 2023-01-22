بعد اجتماع قاعدة رامشتاين.. روسيا تحذر دول الغرب من محاولات تدميرها

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الأحد، بأن الغرب سيحاول إرهاق روسيا لأطول فترة ممكنة، بل وسيحاول تدميرها من خلال إنشاء تحالف عسكري جديد.

وجاء تصريحه هذا تعليقاً على نتائج اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي"الناتو" في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية في ألمانيا، في يوم الجمعة 20 يناير الجاري.

وأضاف مدفيديف عبر "تليجرام": "إن اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية في ألمانيا، وقرارهم إمداد كييف بأسلحة ثقيلة، لا يدع مجالا للشك أن أعداءنا مستمرون في محاولات إرهاقنا لأجل غير مسمى، بل ويتوهمون أنهم قادرون على تدميرنا، وعليهم الكف عن هذه الأوهام، فتدمير روسيا أمر صعب للغاية".

وأكد أن الولايات المتحدة وحلف الناتو، سيعملون على تشكيل تحالف عسكري جديد، لمحاولة تحقيق أحلامهم بالقضاء على روسيا.

وأشار إلى أن التاريخ أثبت أن نهاية الحروب الطويلة، تتجلى في تحقيق التوازن والاستقرار، وفي نهاية هذه الحرب "ستتخلى الولايات المتحدة عن حليفتها "أوربا العجوز" وأتباعها التعساء في أوكرانيا، وسيعم السلام على الأرض".