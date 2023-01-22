ماجد المصري يخطف الأنظار من كواليس "ضرب نار".. شاهد

حرص الفنان ماجد المصري، علي مشاركة جمهوره بصور من كواليس تصوير مسلسله الجديد "ضرب نار"، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام".

وظهر ماجد المصري، أثناء تصويره أحد المشاهد، وعلق قائلا: "مساء الفل من مسلسل ضرب نار رمضان إن شاء الله 2023"، ونالت الصور إعجاب متابعيه.

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ضرب نار

تدخل النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى المقبل 2023 بمسلسل "ضرب نار"، والذى يعد من الأعمال المنتظرة في دراما رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى ملوش كبير" العام قبل الماضى.



