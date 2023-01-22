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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المصري يخطف الأنظار من كواليس "ضرب نار".. شاهد

ماجد المصري
ماجد المصري

حرص الفنان ماجد المصري، علي مشاركة جمهوره بصور من كواليس تصوير مسلسله الجديد "ضرب نار"، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام".

وظهر ماجد المصري، أثناء تصويره أحد المشاهد، وعلق قائلا: "مساء الفل من مسلسل ضرب نار رمضان إن شاء الله 2023"، ونالت الصور إعجاب متابعيه.

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٢٢_١٥٣٧٢٢

ضرب نار

تدخل النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى المقبل 2023 بمسلسل "ضرب نار"، والذى يعد من الأعمال المنتظرة في دراما رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى ملوش كبير" العام قبل الماضى.


 

 

 

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