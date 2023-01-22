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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تموين الغربية: ضبط 5 ملايين عبوة شاي ونسكافيه مغشوشة

أرشيفية
أرشيفية

كشف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية عن ضبط 5 ملايين عبوة شاي ونسكافية مقلدة في طنطا داخل مصنع غير مرخص بالمناطق الزراعية النائية بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية.

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ضبط 5 ملايين عبوة شاى ونسكافيه مقلدة بمصنع بير سلم في طنطا

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وأضاف "محمد أبو هاشم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"  المذاع على قناة "dmc"  الفضائية، أن المصنع قام باستخدام خامات رديئة ورخيصة الثمن في تصنيع شاي ليبتون ونسكافية وشاي العروسة وكثير من المشروبات الساخنة الأخرى.

وتابع محمد أبو هاشم، أن هذا المصنع يقوم باستخدام العلامات التجارية للشركات الكبرى ويتم وضعها على المنتجات الخاصة به من أجل ترويجها في الأسواق بسعر أرخص بقصد التربح بدون وجه حق.

 

وزارة التموين مصنع غير مرخص المشروبات الساخنة تموين الغربية برنامج مساء dmc شاى نسكافية

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