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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: تزويد الغرب لـ كييف بالأسلحة الهجومية قد يتسبب في كارثة عالمية

فياتشيسلاف فولودين
فياتشيسلاف فولودين

حذر فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي، من أن إمداد الغرب لأوكرانيا بأسلحة هجومية لشن ضربات على الأراضي الروسية يهدد بـ "كارثة عالمية".

وأضاف فولودين في تصريحات له بثها موقع قناة “آر تي” الروسية، أنه "في حال أمدت الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أوكرانيا بأسلحة هجومية، لمهاجمة المدن الروسية، ومحاولة الاستيلاء عليها، فإن الرد الروسي سيكون موجعا".

وأوضح أن "الولايات المتحدة وحلفاءها، وتحديدا فرنسا وألمانيا، يقودون العالم نحو حرب ستكون مختلفة تماما عما هي عليه اليوم"، مؤكدا على "ضرورة إدراك المسؤولين الغربيين لمسؤولياتهم تجاه شعوبهم، وخطورة قراراتهم التي ستنتهي بمأساة عالمية"، مشيرا إلى التفوق التكنولوجي للأسلحة الروسية.

ولفت رئيس مجلس الدوما الروسي إلى أنه لا ينبغي للغرب الحديث عن مسألة عدم استخدام أسلحة الدمار الشامل في النزاعات المحلية، كما في الماضي، في الوقت الذي لم تواجه فيه القوى النووية الغربية تهديدا لأمنها القومي.

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