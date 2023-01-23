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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. خصم 8200 جنيه على تحفة شاومي Xiaomi 12 Pro.. تحديث جديد في إنستجرام يكتم الإشعارات ويمنع الإزعاج تماما

أخبار التكنولوجيا//
أخبار التكنولوجيا// خصم 8200 جنيه على تحفة شاومي Xiaomi 12 P

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

كاميرا 48 ميجابكسل.. اشتري موبايل نوكيا الأسطورة Nokia G400 بسعر قليل جدا

تحاول عملاقة التكنولوجيا الفنلندية نوكيا الرجوع إلى ساحة الهواتف الذكية مرة أخرى بأسعار مخفضة لن تجد لها مثيل في الشركات الأخرى مثل سامسونج وأوبو، فإذا كنت تريد شراء هاتف ذكي بإمكانيات قوية فإن هذا العرض سيساعدك على اتخاذ القرار.

 

تصفيات.. خصم 8200 جنيه على تحفة شاومي Xiaomi 12 Pro

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف شاومي الرائد Xiaomi 12 Pro الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

 

موبايلك هيتحرق.. أخطاء يجب تجنبها عند شحن الهاتف

إذا كنت تريد الاستفادة القصوى من إمكانات الهاتف الذكي وتجنب إتلافه، فيعد شحنه أحد أكثر الطرق شيوعًا. ولذلك هناك العديد من الاعتبارات الهامة التي يجب عليك القيام بها.

 

تحديث جديد في إنستجرام يكتم الإشعارات ويمنع إزعاجك تماما..الطريقة هنا

أعلن تطبيق الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام Instagram عن إطلاق ميزة جديدة تسمى "Quiet Mode" ، والتي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في أخذ قسط من الراحة من التطبيق وتقليل القلق. 

 

إلحق العرض بسرعة.. خصم 5500 جنيه على تحفة سامسونج Galaxy S21

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات  هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف سامسونج الرائد Galaxy S21 FE الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

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