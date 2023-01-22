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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انتهز الفرصة.. موبايل شاومي 11 بـ 4000 جنيه فقط

انتهز الفرصة..موبايل
انتهز الفرصة..موبايل شاومي 11 بـ 4000 جنيه فقط

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقًا على الشراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليًا خصم على هاتف شاومي Redmi 11 Prime 5G الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، لحسن الحظ يقدم موقع أمازون الهندي خصم كبير على هاتف شاومي Redmi 11 Prime 5G ليصل سعره بعد الخصم إلى 13 ألف روبية هندية أي تقريبا 4000 جنيه مصري.

 

مواصفات هاتف شاومي Redmi 11 Prime 5G

جاء هاتف شاومي Redmi 11 Prime 5G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

يعمل هاتف شاومي Redmi 11 Prime 5G بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية من نوع Dimensity 700، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت. 

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ويقدم هاتف شاومي Redmi 11 Prime 5G، كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ، بجانب كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 2.2.

يحتوي هاتف شاومي ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات. ويعمل هاتف ش بواسطة واجهة المستخدم MIUI 13، مع نظام التشغيل Android 

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