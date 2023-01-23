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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الغربية يكرم فريق العمل المشارك في قوافل غرب المحلة

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

كرم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بحضور صبري الدسوقي وكيل المديرية، فريق إدارة غرب المحلة التعليمية المشارك في تنفيذ القوافل التعليمية بالإدارة للعام الدراسي 2022 / 2023، والذي تم تحت إشراف منى عطا مدير عام الإدارة التعليمية بغرب المحلة، تقديرا لدورهم وجهودهم الفعالة في القوافل التعليمية بالإدارة.

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وحرصا منه على تكريم المتميزين في العمل.

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وقدم وكيل الوزارة، شهادات التقدير والدروع لماهر المغربي مدير إدارة الخدمات بغرب المحلة، وغادة المرسي مسئول المشاركة المجتمعية بالإدارة.

كما أهدى وكيل الوزارة، درع المديرية وشهادة تقدير للدكتور إيهاب سنبل، للمشاركة المجتمعية المتميزة ودعمه للقوافل التعليمية بالإدارة.

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