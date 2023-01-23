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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الطب البشرى مركزًا أول في مسابقة عباقرة طلاب جامعة بنى سويف الأهلية

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، فوز كلية الطب البشري بالمركز الأول، في مسابقة عباقرة طلاب جامعة بنى سويف الأهلية، بينما حصدت كلية طب الأسنان المركز الثاني، وفازت كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثالث، حيث قام بتنظيم المسابقة إدارة رعاية الشباب بالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة الأهلية، وتحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي للجامعة.


وأوضح الدكتور منصور حسن، أن المسابقة تضمنت العديد من الأسئلة فى كافة المجالات طرحت بشكل أسئلة مباشرة.

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مؤكدا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات طلابها ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة بكافة المسابقات، وتسعي دائما لاكتشاف المزيد من النماذج الإيجابية، ودعم المواهب في مختلف المجالات، بما يساهم في رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على القراءة والاطلاع في مختلف المعارف، وإيجاد آلية جديد للتواصل الإيجابي بين الطلاب في مختلف التخصصات.

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