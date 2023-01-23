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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سامي يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ١٥ من بطولة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .  

خط الدفاع: أحمد هاني- رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري

خط الوسط:  محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمود نبيل - محمد عنتر - أحمد القرموطي.

خط الهجوم :أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر  - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس آرثر - محمد توني - عبدالرحمن السكران - صامويل امادي - عبد الرحمن بودي - محمود زلاكة

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