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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قبل مواجهة الدنمارك.. وزير الرياضة في السويد لمؤازرة المنتخب ببطولة العالم لليد

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إلى السويد اليوم الإثنين لمؤازرة المنتخب الوطنى لكرة اليد فى منافسات بطولة العالم التى تستضيفها السويد وبولندا، وكان فى استقبال الوزير السفير أحمد عادل سفير مصر بالسويد.

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد، منتخب الدنمارك في الجولة الثالثة والأخيرة للدور الرئيسى لبطولة العالم، ونجح المنتخب الوطنى في تحقيق خمسة انتصارات متتالية في البطولة بدأت بالفوز على كرواتيا ثم المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في الدور الأول، ثم بلجيكا والبحرين فى الدور الرئيسي للبطولة.

وثمن وزير الشباب والرياضة، على الأداء المميز الذى يقدمه المنتخب الوطنى لكرة اليد فى بطولة العالم، وسلسلة الانتصارات التى حققها فى مشواره بالبطولة حتى الآن، متمنياً التوفيق فيما تبقى من مباريات والتنافس على لقب البطولة لاسيما، وأن المنتخب يضم لاعبين أصحاب فنيات وقدرات مميزة تستطيع أن تصنع الفارق فى المباريات الكبرى.

وأعرب الوزير، عن تمنياته بالنجاح للجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد بالسويد وبولندا فى استضافة البطولة التى تعد واحدة من كبرى البطولات الرياضية الدولية ، وتحظى باهتمام  ملايين الجماهير بمختلف دول العالم.

كما التقى وزير الشباب والرياضة، مجموعة من لاعبى المنتخب الوطنى لكرة اليد قبل مباراتهم المرتقبة مساء اليوم أمام حامل اللقب "منتخب الدنمارك"؛ لتحفيزهم على مواصلة الأداء والعروض القوية ببطولة العالم.

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