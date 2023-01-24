أعمال شهر رجب 2023 .. احرص فيه على 3 وتجنب أخرى

يغفل الكثيرون عن أعمال شهر رجب، خاصة مع دخول شهر رجب كأحد الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها القرآن الكريم وبينتها السنة المطهرة.

وشهر رجب اعتاد فيه العرب ترك القتال إحترامًا وتعظيمًا لهُ٬ وقد ذكر اللهُ في كتابِهِ العزيز: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)[التوبة:36].

والأشهر الحُرم التّي ذُكرت في الآية فهي مُحرَّم٬ وذي الحجَّة٬ وذي القعدة٬ وسُمِّيت الأشهُر الحُرم بهذا الاسم لأنّ الله سُبحانهُ وتعالى منع فيها القِتال إلّا أن يبدأ العدو٬ ولتحريم انتهاك المحارِم فيها أشدّ من غيرِهِ من الأشهر.

3 أعمال مستحبة في شهر رجب

ومع دخول الليلة الثانية من شهر رجب وجه الشيخ مظهر شاهين الداعية الإسلامي، إلى ضرورة أن يحرص كل مسلم على ثلاثة أمور وأن يتجنب ثلاثة أخرى.

وقال شاهين: احرص فيه علي ثلاث: “صِلَتِكَ بِرَبِّك، صِلَتِك لأهلك، وأداء حقوق العباد”، محذرا فيه من ثلاث: "ظلم نفسك بالمعاصي، ظلم غيرك بالاعتداء عليه أو علي حق من حقوقه، وظلم أهلك بالتقصير في حقوقهم، يقول تعالى: {فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡۚ}.

كما أوصى الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بـ 3 أعمال يستحب فعلها في شهر رجب، ويعرف بها الإنسان أنه على الطريق الصحيح في علاقته بربه، فبها يغير نفسه ويجدد حياته.

وقال علي جمعة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنه في شهر رجب المعظم وظائف وأعمال يستحب فعلها فيه، أولها ذكر الله، حيث قال – تعالى-: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ».

وأشار أن العلماء وجدوا في القرآن والسنة كلمات أسموها «الكلمات العشر الطيبات»، وهي: «سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله»، وهذه الخمسة يسميها أهل الله بـ «الباقيات الصالحات»؛ لأنها هي التي تبقى للإنسان بعد رحيله من الدنيا، مشيرًا: "بعد الرحيل تبقى الباقيات الصالحات، نورًا في القبر، وضياءً يوم القيامة، وذكرًا في الملأ الأعلى".

وتابع: «ثم أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله؛ وبها تتم العشرة»، مضيفا: أن ثانى الأمور التي يستحب فعلها في شهر رجب المحرم هو الدعاء والمناجاة، ناصحًا: "عش مع ربك وناجيه؛ فالدعاء هو العبادة".

كما أشار إلى أن الأمر الثالث الذي يستحب فعله في رجب هو قراءة القرآن، مبينًا أن من لا يستطيع أن يقرأ لأي سبب كان يسمع ويتدبر القرآن.