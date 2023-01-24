عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعمال شهر رجب 2023 .. احرص فيه على 3 وتجنب أخرى

أعمال شهر رجب
أعمال شهر رجب

يغفل الكثيرون عن أعمال شهر رجب، خاصة مع دخول شهر رجب كأحد الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها القرآن الكريم وبينتها السنة المطهرة.

وشهر رجب اعتاد فيه العرب ترك القتال إحترامًا وتعظيمًا لهُ٬ وقد ذكر اللهُ في كتابِهِ العزيز: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)[التوبة:36].

والأشهر الحُرم التّي ذُكرت في الآية فهي مُحرَّم٬ وذي الحجَّة٬ وذي القعدة٬ وسُمِّيت الأشهُر الحُرم بهذا الاسم لأنّ الله سُبحانهُ وتعالى منع فيها القِتال إلّا أن يبدأ العدو٬ ولتحريم انتهاك المحارِم فيها أشدّ من غيرِهِ من الأشهر.

3 أعمال مستحبة في شهر رجب

ومع دخول الليلة الثانية من شهر رجب وجه الشيخ مظهر شاهين الداعية الإسلامي، إلى ضرورة أن يحرص كل مسلم على ثلاثة أمور وأن يتجنب ثلاثة أخرى.

وقال شاهين: احرص فيه علي ثلاث: “صِلَتِكَ بِرَبِّك، صِلَتِك لأهلك، وأداء حقوق العباد”، محذرا فيه من ثلاث: "ظلم نفسك بالمعاصي، ظلم غيرك بالاعتداء عليه أو علي حق من حقوقه، وظلم أهلك بالتقصير في حقوقهم، يقول تعالى: {فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡۚ}.

كما أوصى الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بـ 3 أعمال يستحب فعلها في شهر رجب، ويعرف بها الإنسان أنه على الطريق الصحيح في علاقته بربه، فبها يغير نفسه ويجدد حياته.

وقال علي جمعة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنه في شهر رجب المعظم وظائف وأعمال يستحب فعلها فيه، أولها ذكر الله، حيث قال – تعالى-: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ».

دار الإفتاء: لا مانع شرعا من الفرح والتهنئة بحلول شهر رجب

دعاء شهر رجب .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويعطيك الله من حيث لا تحتسب

وأشار أن العلماء وجدوا في القرآن والسنة كلمات أسموها «الكلمات العشر الطيبات»، وهي: «سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله»، وهذه الخمسة يسميها أهل الله بـ «الباقيات الصالحات»؛ لأنها هي التي تبقى للإنسان بعد رحيله من الدنيا، مشيرًا: "بعد الرحيل تبقى الباقيات الصالحات، نورًا في القبر، وضياءً يوم القيامة، وذكرًا في الملأ الأعلى".

وتابع: «ثم أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله؛ وبها تتم العشرة»، مضيفا: أن ثانى الأمور التي يستحب فعلها في شهر رجب المحرم هو الدعاء والمناجاة، ناصحًا: "عش مع ربك وناجيه؛ فالدعاء هو العبادة".

كما أشار إلى أن الأمر الثالث الذي يستحب فعله في رجب هو قراءة القرآن، مبينًا أن من لا يستطيع أن يقرأ لأي سبب كان يسمع ويتدبر القرآن.

شهر رجب أعمال شهر رجب الليلة الثانية من شهر رجب مظهر شاهين القران الكريم السنة 3 أعمال مستحبة في شهر رجب شهر رجب المعظم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

به سم قاتل ويقلل الخصوبة.. القومي للبحوث يحذر من سمن منتشر بالأسواق

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

بفرمان من كولر.. مهاجم جديد في الأهلي

بشرى للمقبلين على الزواج.. 18 ألف جنيه هدية من الحكومة| تفاصيل

أول رد فعل من خالد الغندور على قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

موضوعات متعلقة

خالد الجندي يشيد بـ أصغر قارئ ومبتهل في الإذاعة .. فيديو

عيد الشرطة الـ71.. خالد الجندي: نقدر ونثمن ما بذله الأمن لإنقاذ المجتمع

تحصين نبوي قبل النوم .. من ذكره فمات بعث على الفطرة

قد يتعذر عليّ صيام الأيام البيض من رجب .. فماذا أفعل؟ داعية يجيب

افتتح احتفالية عيد الشرطة.. من هو القارئ الشاب عزت جمال ؟

تلاوة تريند|ظاهرة تقليد المشايخ لتحقيق أرباح السوشيال ميديا.. والقراء: لن نترك المتجرئين

يناقض المواثيق الدولية.. وزير الأوقاف: حرق المصحف اعتداء سافر على مشاعر المسلمين

النشرة الدينية.. نقابة القراء تكشف إجراءات مواجهة ظاهرة "تريند تلاوة".. الإفتاء توضح أحكام العتيرة وصلاة الرغائب في رجب

ترشيحاتنا

شوبير يكشف بديل علي معلول في تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي

يمتلك إكسسوارات ذهب مرصعة بالألماس.. حمام حليب وعسل يومي لطفل في بريطانيا

وكيل أوباما يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم اللاعب

تعبان ولا زعلان.. شوبير: اختفاء مارك كلاتنبرج.. ومفاجآت كثيرة خلال أيام

أردوغان يصفع السويد بعد واقعة حرق نسخة المصحف الشريف

أعمال شهر رجب 2023 .. احرص فيه على 3 وتجنب أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توفير 186 مليون دولار في 90 يوما.. خبير اقتصادي يقدم الحل المعجزة

الأسود والأبيض.. ليلى زاهر وشقيقتها تثيران الجدل في أحدث جلسة تصوير

تكميم ولا فوتوشوب.. ابنة ماجد المصري تثير تساؤلات الجمهور بعد ظهورها الأخير

تطبيق البطاقة البيضاء للمرة الأولى في ملاعب الكرة | تفاصيل

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ