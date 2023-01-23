تفاصيل المسابقة البحثية لطلاب الجامعات بمبادرة مكافحة الفساد

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة فتح باب التقدم لطلاب جامعة عين شمس، للمشاركة في المسابقة البحثية التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك في إطار الخطة التنفيذية للمبادرة العالمية لمكافحة الفساد في مجال التعليم وتمكين الشباب "جريس".

ودعت الجامعة الطلاب إلى الاشتراك في المسابقة البحثية التي تنظمها وزارة التعليم العالي بين الجامعات المشاركة في مبادرة (جريس)، والتي تهدف إلى بناء جيل من الشباب قادر على حل المشكلات المتعلقة بالفساد وأسبابه وطرقه في شتى المجالات، وإعداد سياسات وتوصيات مبتكرة تساعد صانعي القرار في القضاء على الفساد ومواجهته.

وعلى الطلاب الراغبين في المشاركة الأخذ بالإرشادات العامة التالية كشرط للتقدم للمسابقة:

1- أن يكون المتقدمون للمسابقة من طلاب الجامعة.

٢- يتم الاشراك في هيئة فرق من الطلاب من تخصصات مختلفة، بحد أقصى خمسة طلاب في كل فريق، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

3- يتقدم كل فريق ببحث لا يتجاوز ثماني صفحات.

4 - يقدم كل فريق ملخص سياسات يطرح حلولا مبتكرة للتعامل مع ظاهرة الفساد بأشكاله المختلفة، ويحدد كل فريق القضية التي يتناولها في ضوء قراءته وتحليله للوثائق اللازمة ومن أهمها: الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد بنسخها الثلاث للفترات من: (٢٠١٤-۲۰۱۸م)، (۲۰۱۹- ۲۰۲۲م)، (۲۰۲۳-۲۰۳۰م)، ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتقرير التنمية البشرية المصري ٢٠٢١، وغيره من الدراسات ذات الصلة.

5- يختار كل فريق صانع القرار الذي يوجه إليه ملخص السياسات، كما يختار الموضوع الذي يدور حوله ملخص السياسات (التعليم قبل الجامعي، التعليم العالي، القطاع الصحي، الجهاز الإداري للدولة، الخدمات العامة وغيرها ).

6. يتكون ملخص السياسات من:

ا. المكونات الأساسية: (العنوان - ملخص تنفيذي - مقدمة – تحليل الموقف - تصميم البدائل التوصيات-

خاتمة- المراجع والهوامش).

ب. المكونات المكملة (بشرط أن تضيف): (إطارات شارحة أو ملخصة- حالات تطبيقية- جداول- أشكال-

صور توضيحية).

ج. المكونات الشكلية:( الترويسة Header)- معد الورقة (الاسم/ الوظيفة)- الشكر والتقدير – تفصيلات الإصدار( الجهات المنظمة، المبادرة التي يأتي في إطارها الملخص).

د. يرفق عرض تقديمي مفصل، وفيديو تعليمي شارح لكل مكون من مكونات ملخص السياسات المشار إليها.

۷- ترشح الجامعة بحثين من الأبحاث المقدمة، لخوض التصفيات مع الأبحاث المقدمة من الجامعات الأخرى المشاركة في المبادرة.

۸- تتوجه الفرق الراغبة في المشاركة إلى إدارة رعاية الشباب بالجامعة للتسجيل في الفترة من (5 ينايرإلى 9 فبراير ۲۰۲۳).

وانضمت جامعة عين شمس لمبادرة الأمم المتحدة لرابطة حلول التنمية المستدامة Sustainable Development Solutions ، وذلك فى إطار حرص جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني للتحول الي جامعة خضراء ذكية مستدامة ، و استمرارا لجهود مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس لتحقيق متطلبات هذا التحول، Network.

صرح بذلك الدكتور أحمد العوضي مدير مركز التميز للاستدامة، مضيفا أن انضمام جامعة عين شمس لهذه المبادرة يعد استمرارا لجهود الشراكة مع المنظمات و الجهات الدولية المهتمة بمحاور التنمية المستدامة ، و من أجل تحقيق التعاون و نقل الخبرات والمشاركة فى الفعاليات الدولية المختلفة.

وتعد رابطة حلول التنمية المستدامة (SDSN) رابطة غير ربحية أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2012 لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) على المستويات الوطنية والدولية؛ و اعتبارًا من عام 2022 ، ضمت الرابطة أكثر من 1700 عضو عبر 144 دولة ، ولها مكاتب في نيويورك وباريس وكوالالمبور.