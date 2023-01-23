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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقي غريب يحطم الأرقام القياسية مع المقاولون العرب

شوقى غريب
شوقى غريب

 

نجح الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب في تحقيق العديد من الأرقام القياسية خلال قيادته لذئاب الجبل حيث لم تكن انتصارات المقاولون ونجاحه في الوصول إلى المربع الذهبي محض الصدفة ولكنه جاء وفقا العديد من العوامل والأسس التي أعادت المقاولون إلي بريقه ومنحته لقب الحصان الأسود هذا الموسم في ظل الانتصارات المتتالية التي تتحقق ومع تقديم العديد من النجوم البارزة في الدوري المصري هذا الموسم في جميع خطوط الفريق.

وجاءت نتائج المقاولون منذ بداية العام الحالي 2023 لتمنح الكابتن شوقي شوقي غريب رقما يحقق للمرة الأولى وهو نجاح المقاولون في الفوز في أول خمس مباريات في أي عام ميلادي بالإضافة إلي أنه النادي الوحيد في مصر الذي نجح في الفوز بمبارياته الخمس منذ بداية السنة الجديدة.

ويعد المقاولون رابع الأندية حول العالم الذي نجح في تحقيق هذا الأمر وهو الفوز في خمس مباريات من أصل خمس مباريات خاضها الفريق منذ بداية السنة الحالية حيث حل المقاولون خلف أندية جالاطة سراي التركي واولمبيك مارسيليا الفرنسي وريال سوسيداد الإسباني.

قدم الكابتن شوقي غريب الدوري المصري هذا الموسم المقاولون في ثوب جديد تماما وتحديدا على مستوى الأعمار السنية حيث جاء الأمر مثاليا وهو( 26 سنة 365 يوم) .

أرقام المقاولون العرب مع الكابتن شوقي غريب تتحدث عن نفسها حيث خاض الفريق معه 22 مباراة حقق الفوز في نصفها 11 مرة وتعادل 8 مرات وتلقي الخسارة ثلاث مرات فقط وهو أول مدرب في تاريخ نادي المقاولون العرب منذ تأسيسه يحقق هذه الأرقام حيث سجل المقاولون معه 29 هدفا وتلقي 18 هدفا.

المقاولون مع شوقي غريب شهد توازن فني علي اعلي مستوي علي مدار أشواط المباريات حيث خرج المقاولون فائزا 6 مرات في الشوط الأول وفاز مثلها 6 مرات أيضا في الشوط الثاني وأحرز الفريق معه في الشوط الأول 12 هدف و17 هدف في الشوط الثاني.

كما خرج المقاولون بشباك نظيفة في 9 مباريات كما استقبل المقاولون أهداف في 13 مباراة فقط وغاب المقاولون عن التهديف في سبع مباريات فقط في حين سجل المقاولون في 15 مباراة.

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