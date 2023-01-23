قائمة البنك الأهلي استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري

اختار أمير عبد العزيز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الثلاثاء ويستضيفها ستاد القاهرة في تمام السابعة مساء.

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل - أحمد صبحي

خط الدفاع.. محمود الجزار - أحمد العش - عاصم صلاح - أسامة ابراهيم - إسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي - أحمد سعيد - محمود سيد - محمد لعبة - محمد هلال - موسي دياوارا - أحمد ياسر - محمود قاعود - فراس بن عايفية - كريم بامبو - محمد بسيوني

خط الهجوم.. أسامة فيصل - ناصر منسي.