بسبب فوز الأهلي على الزمالك.. عمرو أديب لرامز جلال: نتقابل ونشوف

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن عميق استيائه من الفيديو الذي نشره له الفنان رامز جلال، عقب هزيمة نادي الزمالك بثلاث أهداف من النادي الأهلي في القمة، قائلا :"أنا زعلت أوي من خسارة الزمالك وفوز الأهلي".



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء امس الاثنين، أن : "الناس كانت بدور عليا، وكله بيعملي تعظيم سلام بعد الهزيمة في الرياض، ومنه لله رامز جلال على اللي عمله، وقعد يقولي كهربا بعد الماتش".

هستريه غير طبيعية



وتابع عمرو أديب، أن : هستيريا غير طبيعية، ولينا شركة وماشي يا رامز ونتقابل ونشوف بقى يا رامز"، مستدركا "انا زعلت الصراحة وماشوفتش الماتش لايف وشوفته في الاعادة، وبحس انكم بتفرحوا فيا اكتر ما بتفرحوا في الأهلي".

