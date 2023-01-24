عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب فوز الأهلي على الزمالك.. عمرو أديب لرامز جلال: نتقابل ونشوف

عمرو أديب
عمرو أديب

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن عميق استيائه من الفيديو الذي نشره له الفنان رامز جلال، عقب هزيمة نادي الزمالك بثلاث أهداف من النادي الأهلي في القمة، قائلا  :"أنا زعلت أوي من خسارة الزمالك وفوز الأهلي". 
 

txt

ليلة التحفيل.. رامز جلال يداعب عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الزمالك

txt

عمرو أديب يكشف تفاصيل أغنية أحمد سعد الجديدة.. فيديو

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء امس الاثنين، أن : "الناس كانت بدور عليا، وكله بيعملي تعظيم سلام بعد الهزيمة في الرياض، ومنه لله رامز جلال على اللي عمله، وقعد يقولي كهربا بعد الماتش". 

txt

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

 

هستريه غير طبيعية

 


وتابع عمرو أديب، أن : هستيريا غير طبيعية، ولينا شركة وماشي يا رامز ونتقابل ونشوف بقى يا رامز"، مستدركا "انا زعلت الصراحة وماشوفتش الماتش لايف وشوفته في الاعادة، وبحس انكم بتفرحوا فيا اكتر ما بتفرحوا في الأهلي". 
 

عمرو أديب الأهلى رامز جلال الزمالك القمة النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

به سم قاتل ويقلل الخصوبة.. القومي للبحوث يحذر من سمن منتشر بالأسواق

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

بفرمان من كولر.. مهاجم جديد في الأهلي

بشرى للمقبلين على الزواج.. 18 ألف جنيه هدية من الحكومة| تفاصيل

أول رد فعل من خالد الغندور على قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

موضوعات متعلقة

مي حلمي تهاجم عمرو أديب بتعليق مثير وغير متوقع لهذا السبب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لا مساس بالعيش.. رد ناري من الغرف التجارية ضد شائعات الخبز

الزمالك يخطر نجم سموحة بعودته في يناير .. تفاصيل

نجم كبير.. عرض جديد من الأهلي لضم المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا

مقتل ثلاثة بينهم معلم في إطلاق نار بمدرسة في ولاية إيوا الأمريكية

إنجي وجدان تكشف أساليب تربيتها لأبنائها.. وتوجه رسالة للآباء والأمهات

قرار عاجل من رئيس نادي سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكميم ولا فوتوشوب.. ابنة ماجد المصري تثير تساؤلات الجمهور بعد ظهورها الأخير

تطبيق البطاقة البيضاء للمرة الأولى في ملاعب الكرة | تفاصيل

مرض خطير.. أسباب غير متوقعة وراء رائحة القدم الكريهة

هيفاء وهبي تثير الجدل بتاتو جديد على شكل ثعبان

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ