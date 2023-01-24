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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الاتحاد يكشف حقيقة تلقيه عرضا من الزمالك.. ويشيد بمحمود علاء| فيديو

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أشاد الصربي مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بمستوى محمود علاء مدافع الفريق الساحلي خلال الفترة الأخيرة.

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وقال زوران عبر برنامج الماتش مع هاني حتحوت على قناة صدى البلد: «محمود علاء لاعب يمتلك خبرة ولا يحتاج لتقييم، وأتمنى بقاءه معنا لأنه لاعب كبير وجيد جدًا في الدفاع ومميز في الكرات الثابتة».

وأضاف مدرب الاتحاد: «أتمنى أن يستمر محمود علاء على مستواه، ملف رجوعه إلى الزمالك ليس قراري وإنما هو قرار الإدارة».

وكشف الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق  الاتحاد السكندري، حقيقة مفاوضات الزمالك معه لقيادة الفريق الأبيض، قائلا: «لم يتحدث معي أحد من مسؤولي الزمالك خلال الفترة الماضية، لدي تعاقد مع الاتحاد السكندري واحترمه وأسعى لتقديم أفضل أداء مع زعيم الثغر في المرحلة المقبلة».

وأكد زوران مانولوفيتش، على أن مباراة حرس الحدود كانت صعبة، لكن اللاعبين كانوا رائعين وقدموا أداءً مميزًا: «الكل يلعب من أجل الفريق والكل يعمل كثيرًا ويقدم تضحيات كبيرة من أجل الجمهور».

واختتم: «طموحاتي منذ اليوم الأول أن ننهي هذا الموسم بشكل أفضل من الماضي، سعيد بتحسن الأداء مباراة تلو الأخرى».

مانولوفيتش محمود علاء الاتحاد السكندري الزمالك زوران مانولوفيتش

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