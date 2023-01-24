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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القدرة لله.. علماء ينجحون في التحكم بالبرق وتوجيهه بالليزر

علماء ينجحون في التحكم
علماء ينجحون في التحكم بـ البرق وتوجيهه بالليزر

تمكن العلماء من استخدام شعاع الليزر لتوجيه الصواعق لأول مرة، على أمل أن تساعد هذه التقنية في الحماية من البرق القاتل، وقد تؤدي في يوم من الأيام إلى إطلاقها، فهل يمكنك تخيل سلاح طبيعي جديد من الصواعق؟ وهذت إن تم استخدام الاكتشاف بشكل خاطئ.

يضرب البرق ما بين 40-120 مرة في الثانية في جميع أنحاء العالم، ويقتل أكثر من 4000 شخص ويتسبب في أضرار بمليارات الدولارات كل عام.

ومع ذلك، فإن الحماية الرئيسية ضد البرق لا تزال هي مانعة الصواعق العادية، والتي تصورها لأول مرة العالم بنجامين فرانكلين في عام 1749.

لقد عمل فريق من العلماء من 6 مؤسسات بحثية لسنوات لاستخدام نفس الفكرة ولكن مع استبدال القطب المعدني البسيط بليزر أكثر تعقيدًا ودقة.

واليوم، في دراسة نُشرت بمجلة Nature Photonics، وصفوا استخدام شعاع الليزر - لقطة من قمة جبل سويسري - لتوجيه صاعقة البرق لأكثر من 50 مترًا.

قال أوريليان هوارد، الفيزيائي في مختبر البصريات التطبيقية في معهد إنستا بباريس والمؤلف الرئيسي للدراسة: "أردنا أن نقدم أول دليل على أن الليزر يمكن أن يكون له تأثير على البرق - ومن الأسهل توجيهه".

 

كيف يصطاد الليزر البرق

البرق هو تفريغ للكهرباء الساكنة التي تراكمت في السحب العاصفة، أو بين السحب والأرض.

ينتج شعاع الليزر البلازما، حيث تقوم الأيونات والإلكترونات المشحونة بتسخين الهواء.

وقال هوارد إن الهواء يصبح "موصلًا جزئيًا، وبالتالي طريقًا يفضله البرق، فيتم التحكم به وتوجيهه باستخدام الليزر".

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