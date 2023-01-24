تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، بعدما هبط حوالي 2.33 جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 32.05 جنيه الأربعاء 11 يناير الماضي إلى 29.72 جنيه في البنوك الحكومية.

الرئيس السيسي يطمئن المصريين

وطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولة تفقدية في الكلية الحربية، الخميس الماضي، المصريين، حول انتهاء مشكلة الدولار قائلا: “بعزيمة وفهم وصبر الشعب المصري استطاع تجاوز الظروف الصعبة، خلال الشهور الماضية كانت هناك مشكلة في الدولار لكن الحمد لله لم تعد هناك مشكلة في الدولار ، ونعمل على إنهاء ملف إخراج البضائع من الموانئ”.

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اعتماد الجنيه في روسيا

وفي نفس التوقيت ، أعلن البنك المركزي الروسي، الأربعاء الماضي 18 يناير ، عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل 9 عملات أجنبية أخرى شملت الجنيه المصري، إذ تم تحديده الجنيه بـ 2.33 روبل روسي.

مؤتمر رئيس الوزراء وتوفير الدولار

وعلى نفس المستوى تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن تعافي الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي ، كما تم الإفراج عن بضائع بـ4.8 مليار دولار خلال 4 أيام ما يؤكد عودة موارد النقد الأجنبي لطبيعتها، وارتفاع الصادرات لـ53.8 مليار دولار في 2022.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة لديها خطة لتدبير الموارد الدولارية التي تتطلب خلال عام 2023.

رئيس الوزراء

بيان البنك المركزي

وبالتزامن مع ذلك أصدر البنك المركزي المصري المصريين في بيانًا الاثنين الماضي 16 يناير ، كشف فيه عن اخر تطورات حالة الاقتصاد، قال فيه إن سوق الصرف المصرية شهدت حراكًا إيجابيًا كبيرًا منذ يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 32 جنيهًا، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط.

ورصد البنك المركزي عدة مؤشرات إيجابية مُتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، ومن قطاع السياحة.

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انهيار السوق السوداء

وانهارت السوق السوداء للدولار بشكل كامل نتيجة مرونة سعر الصرف في البنوك ، فضلا عن إجراءات الدولة لمحاصرتها منها إعلان البنك المركزي المصري قبل أيام في وقت سابق عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 470 مليون دولار ليبلغ 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 33.532 مليار دولار في نوفمبر2022، علاوة على البيان الذي يرصد تحسن الأوضاع المالية.

ودعم نهاية السوق الموازية عدة قرارات للدولة أبرزها رفع البنك المركزي سعر الفائدة 4 مرات خلال عام 2022، وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ والسماح بتصدير الذهب، مما يؤكد على قدرة الدولة على توفير الدولار.

الدولار

سعر الدولار

وعلى مستوى التعاملات المحلية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في غالبية البنوك بعد ارتفاع هو الأكبر في تاريخه مقارنة بسعر الأربعاء 11 يناير .

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24-01- 2023، في معظم البنوك العاملة في مصر استقرارا ، ووصل إلى 29.72 جنيه للدولار الواحد بعد ما وصل إلى 32.05 جنيه في الأربعاء 11 يناير في البنك الأهلي.

الدولار

واستقرت الورقة الخضراء بعد صعود عدة مرات متتالية، حتى سجّلت أمام الجنيه مستويات 29.90 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 29.80 جنيه للشراء و 29.90 للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر استقرارا محليا بعد ارتفاع عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، وسجل أعلى مستوى في البنك المصري الخليجي عند 29.92 جنيه، وبنك قناة السويس 29.82 للشراء و 29.92 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويهتم الكثير من المواطنين والتجار والمستثمرين بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “29.72 جنيه للشراء و”29.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 29.72 جنيه للشراء، 29.82 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 29.72 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 29.82 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 29.72 جنيه للشراء، فيما سجّل الأخضر في البنك المصري الخليجي أعلى سعر 29.92 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 29.72 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 29.82 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 29.92 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الأمريكي في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارًا بعد عدة قفزات مُتتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 29.79 جنيه للشراء 29.89 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصري الخليجي سجّل 29.82 جنيه للشراء، و 29.92 جنيه للبيع .

أسعار الدولار عالميًا

وسجلت العملة الخضراء على المستوى العالمي، مستويات متدنية لم تصل إليها منذ 9 شهور وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وبحسب مؤشر الدولار ، تراجع أمام باقي العملات إلى 102.02 نقطة بعد 105.06 نقطة الجمعة 6 يناير، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر 2022 بحسب "وول ستريت جورنال".

وهبط مؤشر الدولار نتيجة تأثره ببيانات انخفاض أسعار المنتجين الأمريكيين في ديسمبر بأكبر قدر منذ بداية جائحة كورونا، مما دعم توقعات إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة الفترة المقبلة.

الدولار

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع خلال العام الماضي 2022 ، أسعار الفائدة عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع كانت معظمها 75 نقطة أساس لكل مرة بخلاف الأخيرة 50 نقطة ، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ 4 عقود.