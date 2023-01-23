خبير مصرفي: التعامل بين مصر وروسيا سيكون بعيدا عن الدولار.. فيديو

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي الروسي يبحث عن طرق جديدة لتحريك عملية التجارة الدولية.

وأضاف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "دول 43 عملة جديدة للبنك المركزي الروسي يعطي تنوع كبير في سلة العملات الخاصة بالبنك".

وأشار إلى أنه "بعد اعتماد الجنيه المصري في سلة العملات أمام الروبل الروسي ستكون التعاملات التجارية من خلال الصفقات المتكافئة"، موضحا أن "التعامل بين مصر وروسيا سيكون بعيدا عن الدولار".

