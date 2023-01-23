عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير مصرفي: التعامل بين مصر وروسيا سيكون بعيدا عن الدولار.. فيديو

أحمد شوقي، الخبير
أحمد شوقي، الخبير المصرفي

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي الروسي يبحث عن طرق جديدة لتحريك عملية التجارة الدولية.

txt

تراجع الدولار| ماذا فعل اعتماد مصر وروسيا على الروبل والجنيه بسعر الصرف؟

txt

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

وأضاف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "دول 43 عملة جديدة للبنك المركزي الروسي يعطي تنوع كبير في سلة العملات الخاصة بالبنك".

 

وأشار إلى أنه "بعد اعتماد الجنيه المصري في سلة العملات أمام الروبل الروسي ستكون التعاملات التجارية من خلال الصفقات المتكافئة"، موضحا أن "التعامل بين مصر وروسيا سيكون بعيدا عن الدولار".
 

البنك المركزي الروسي الدكتور أحمد شوقي مصر روسيا الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

به سم قاتل ويقلل الخصوبة.. القومي للبحوث يحذر من سمن منتشر بالأسواق

بفرمان من كولر.. مهاجم جديد في الأهلي

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

بشرى للمقبلين على الزواج.. 18 ألف جنيه هدية من الحكومة| تفاصيل

أول رد فعل من خالد الغندور على قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

ترشيحاتنا

ذعر في واشنطن.. أمريكا ترد على رسالة "طباخ بوتين" بشأن مجموعة فاجنر

أكبر ذنب يرتكبه كثيرون.. علي جمعة: احذر هذا الفعل خصوصا في شهر رجب

مصر تواجه السويد في ربع النهائي بعد الخسارة 25-30 أمام الدنمارك

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار على مدرسة بولاية آيوا الأمريكية

يسرا اللوزي: تعرضت وابنتي للتنمر والجمهور تولى الرد نيابة عني.. فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض خطير.. أسباب غير متوقعة وراء رائحة القدم الكريهة

هيفاء وهبي تثير الجدل بتاتو جديد على شكل ثعبان

مش زعل بس.. هذه العلامات مؤشر لمرض يسبب الوفاة

بمكونات بسيطة.. طريقة تحضير خبز التورتيلا

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ