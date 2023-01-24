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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تثير مخاوف جسيمة بشأن سياسة التكنولوجيا الحيوية الزراعية لدى المكسيك

بايدن في المكسيك
بايدن في المكسيك

قال مكتب الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إن المسؤولين الأمريكيين أثاروا “مخاوف جسيمة” بشأن سياسات التكنولوجيا الحيوية الزراعية في المكسيك في اجتماعات مع نظرائهم المكسيكيين يوم الاثنين.

وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان 'أوضحنا اليوم أنه إذا لم يتم حل هذه المشكلة ، فسننظر في جميع الخيارات ، بما في ذلك اتخاذ خطوات رسمية لإنفاذ حقوقنا بموجب الاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية'. 

وسافر مسؤولو الزراعة والتجارة الأمريكيون إلى المكسيك لمناقشة نهج المكسيك تجاه منتجات التكنولوجيا الحيوية الزراعية.

وزار الرئيس الامريكي جو بايدن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للمرة الأولى منذ توليه منصبه قبل عامين تقريبًا، لمعالجة واحدة من أكثر القضايا المشحونة سياسيًا في البلاد بينما يستعد لمحاولة إعادة انتخابه.

وأعلن بايدن عن خطط جديدة لمنع المهاجرين الكوبيين والهايتيين ونيكاراجوا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ، وتوسيع جنسيات المهاجرين الذين يمكن طردهم إلى المكسيك ، ومن غير المتوقع أن تسفر الزيارة إلى إل باسو ، تكساس ، عن أي شيء، سوى اختراقات سياسية جديدة.

وبدلاً من ذلك، من المفترض أن يُظهر أن الرئيس الأمريكي يأخذ القضية على محمل الجد، ويتوقف عن طرح الأسئلة المزعجة حول موعد زيارته، وتوطيد العلاقات مع حرس الحدود، ومن المحتمل أن يمنحه فرصة أخرى لدفع الكونجرس لإقرار قوانين جديدة لإصلاح نظام مكسور.

ومع ذلك، فإن سيطرة الجمهوريين المفترضة حديثًا على مجلس النواب تحجب بشكل أساسي آفاق أي إصلاحات تشريعية ، مما يترك بايدن مع القليل من الخيارات الجيدة.

وقالت كارين فيني، المستشارة الديمقراطية، إن “الرحلة هي اعتراف بأن هذه قضية خطيرة، مشكلة حقيقية، لكنها أيضًا قضية لن يتم حلها إلا بمساعدة الجمهوريين”.

واستخدم الجمهوريون باستمرار قضية الحدود كعصا ضد بايدن ، وألقوا باللوم عليه لفشله في اتخاذ إجراءات صارمة. ومع وجود أغلبية جمهوريّة ضئيلة في مجلس النواب تمنح المتشدّدين في الحزب نفوذاً أكبر، فإن الأمل ضئيل في التوصل إلى حل وسط.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن - إلى جانب وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس - على الحدود مع نواب الكونجرس والمسؤولين المحليين وقادة المجتمع.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس سيقيم عمليات إنفاذ القانون على الحدود في إل باسو، حيث أعلن العمدة الديمقراطي حالة الطوارئ الشهر الماضي، مستشهدا بمئات المهاجرين الذين ينامون في الشوارع في درجات حرارة منخفضة ، ويتم القبض على الآلاف كل يوم.

وألقى مسؤولو الحدود الأمريكيون القبض على رقم قياسي بلغ 2.2 مليون مهاجر على الحدود مع المكسيك في السنة المالية 2022 التي انتهت في سبتمبر ، على الرغم من أن هذا العدد يشمل الأفراد الذين حاولوا العبور عدة مرات.

وأثارت جهود بايدن لمحاولة قمع موجة المهاجرين انتقادات من جميع الأطراف. يقول نشطاء حقوق الإنسان وبعض الديمقراطيين إن القيود الجديدة هي تراجع عن وعد حملة بايدن لعام 2020 بإعادة الحقوق التاريخية لطالبي اللجوء.

وبينما تحظى هذه السياسة بالثناء من بعض المجموعات الصناعية الأمريكية التي تسعى يائسة لحل النقص الملح في العمالة ، فمن المرجح أن تثير هذه السياسة تحديات قانونية من جانب أولئك الذين يفضلون تقييد الهجرة والمدافعين عن طالبي اللجوء.

وفتح بايدن، اليوم الخميس، مسارات قانونية ومحدودة إلى البلاد للكوبيين والنيكاراغويين والهايتيين ، بينما دعا الكونجرس أيضًا إلى سن إصلاح شامل ، وهو أمر فشلت هيئة التشريع الأمريكية في القيام به منذ عقود.

وبعد زيارة إل باسو، يسافر بايدن إلى المكسيك للقاء الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في محادثات ستتطرق أيضًا إلى قضايا الهجرة.

واستولى الجمهوريون، الغاضبون من تراجع بايدن عن بعض سياسات الحدود القريبة للرئيس السابق دونالد ترامب ، على تسجيلات عبور ووفيات مهاجرين وتقارير عن تدفق الفنتانيل عبر الحدود للمطالبة بإقالة وزير الأمن الداخلي لبايدن ، أليخاندرو مايوركاس.

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