عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. إنطلاق فعاليات منتدى الشرق الأوسط للطاقة والاستدامة

البحرين علم
البحرين علم

انطلقت في مملكة البحرين فعاليات منتدى الشرق الأوسط للطاقة والاستدامة والمعرض المصاحب، بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين والمختصين والمهتمين في هذا المجال الحيوي من مختلف الدول.


ويهدف المنتدى الذي يعقد علي أرض البحرين إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بإزالة الكربون في المشاريع التكريرية باستخدام أحدث التكنولوجيا المتخصصة، وتقديم أفضل الحلول والدارسات في هذا المجال.


واستعرض المنتدى عددًا من المحاور من بينها مسارات إزالة الكربون واستراتيجيات الانتقال، والأسس الأولية لمستقبل منخفض الكربون، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير وتحويل نفايات البلاستيك، وأحدث تقنيات ومشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، إضافة إلى تقنية استثمار اصطياد وتخزين الكربون.


وركّز المنتدى على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ودورها في تلبية الطلب الحالي دون تأثير على احتياجات الأجيال القادمة، وأهمية تعزيز التعاون مع أصحاب الشركات التكنولوجية للإسهام في تبني تقنيات جديدة في التنمية المستدامة.


وتضمن المعرض المصاحب للمنتدى استعراض عدد من الشركات المتخصصة المحلية والإقليمية والعالمية أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، وأفضل الحلول التكنولوجية والدراسات في هذا المجال.

بعد إحراق المصحف بالسويد.. بيان شديد اللهجة من البحرين: جرّموا التطرف والكراهية

بعد القمة التشاورية بالإمارات .. ملك البحرين يعود الى أرض الوطن

البحرين مجلس التعاون الخليجي الشرق الاوسط التنمية المستدامة الهيدروجين الاخضر الشرق الأوسط للطاقة إعادة تدوير الاقتصاد الدائرى تخزين الكربون مشاريع الهيدروجين الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

شيكابالا مهدد بالإيقاف 4 مباريات.. وهذا موقف كهربا

موضوعات متعلقة

ملك البحرين يستقبل رئيس الإمارات في مقر إقامته

البحرين.. وزير التعليم: حريصون على الارتقاء بمستوى التعاون مع السعودية

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يؤكد تلقيه دعما من صندوق الثروة السيادي السعودي.. وموظفو جوجل يطالبون بإقالة ومحاسبة المدير التنفيذي

هل علي ذنب إذا لم أسامح من ظلمني .. الإفتاء تجيب

ثلوج ودرجات تحت الصفر.. منخفض جوي يضرب دول الخليج خلال أيام

عاطل ينهى حياة سباك عاتبه على معاكسة زوجته.. تفاصيل

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

خايف وبرتعش .. أول تعليق من مرتضى منصور على شكوى كهربا ضده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 علامات في الجسم تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

كارثة.. هناك علاقة بين السرطان والطول|تعرف عليها

كشافات متوهجة.. اكتشاف قناديل بحر مضيئة ونادرة في أعماق المحيط

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ