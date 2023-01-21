بعد إحراق المصحف بالسويد.. بيان شديد اللهجة من البحرين: جرّموا التطرف والكراهية

أدانت البحرين، اليوم السبت، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة الجمهورية التركية في ستوكهولم.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها بشدة لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة الجمهورية التركية في ستوكهولم، باعتباره استفزازًا خطيرًا لمشاعر ملايين المسلمين، وتحريضًا على الكراهية الدينية، وانتهاكًا للمبادئ والمواثيق الحقوقية الدولية.

وجددت الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تجريم الأفعال والدعوات المحرضة على التطرف والكراهية الدينية أو العنصرية، بما فيها مكافحة جرائم الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب والمسلمين، ومنع الإساءة لجميع الأديان والمعتقدات والمقدسات والرموز الدينية، والتعاون البناء في إرساء ثقافة السلام والتسامح والاحترام المتبادل والحوار والتعايش بين الأمم والأديان والحضارات.