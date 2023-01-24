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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياج الأمن والأمان لكل مواطن.. رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد الشرطة

المستشار الدكتور،
المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة المجيد، والذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير. 

جاء نص برقية التهنئة، كالآتي: "يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن نواب المجلس، بأصدق التهاني وأطيب الأماني بذكرى عيد الشرطة المجيد الذى يحل علينا في الخامس والعشرين من يناير من كل عام، والذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير".

وتابع رئيس مجلس النواب: "واجب علينا أن نخلد ذكرى شهدائنا من رجال الشرطة الأبرار، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقدموا أرواحهم ثمناً غالياً فداءً للوطن وحماية ترابه المقدس، ويتواصل عطاؤهم يوماً بعد يوم ليؤكدوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن على أرض مصر الطاهرة التي حفظها الله بعنايته".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية التهنئة، قائلًا: “كل عـام وفخامتكم، ورجال شرطتنا البواسل، والشعب المصري العظيم بخير وأمن وأمان”. 

حنفى جبالى عبدالفتاح السيسي مجلس النواب ثورة 25 يناير عيد الشرطة

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