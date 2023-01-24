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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مقارنة شاملة بين سامسونج جالاكسي ألترا S22 و S23

Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 Ultra

هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra حاليًا هو أقوى عروض الشركة في فئة الهواتف الفلاج شيب الرائدة، ولكن خلال أيام معدودة تستعد العلامة التجارية الكورية لإطلاق Samsung Galaxy S23 Ultra لأول مرة في 1 فبراير مع ترقيات عن النسخة السابقة عليه.

ولكن ما هو الجديد في Samsung Galaxy S23 Ultra وهل يستحق فعلا أن تستبدل النسخة القديمة بالنسخة الأحدث؟ سؤال طرحه موقع androidauthority في مقارنة مثيرة للاهتمام تلقي نظرة عن كثب في مقارنة بين Galaxy S22 Ultra و S23 Ultra.

حتى الآن مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra ليست رسمية ، وتعتمد هذه المقارنة على الشهادات المقدمة للجهات الرسمية والمعلومات المسربة حول التقنيات المتضمنة في الجهاز.

فيما يلي ملخص سريع للاختلافات المتوقعة بين كلا من  Galaxy S22 Ultra و Galaxy S23 Ultra:

أبرز الاختلافات 

سيحل معالج كوالكوم  Snapdragon 8 Gen 2 بدلا من معالج كوالكوم سناب دراجون من الجيل الأول Gen 1 المثبت في هواتف  Galaxy S22 Ultra.

لن يتم تضمين شرائح معالج Exynos من سامسونج عالميًا بعد الآن كما أن Galaxy S23 Ultra سيحصل على بعض الترقيات المهمة فيما يخص بالتصوير، بما في ذلك الانتقال من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل إلى كاميرا بدقة 200 ميجابكسل.

يوفر Galaxy S23 Ultra اتصالاً عبر الأقمار الصناعية لمكالمات الطوارئ، وكذلك ربما للرسائل النصية العامة في الأماكن المقطوع عنها الشبكات.

شاشة العرض

لن تكون شاشة هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra مختلفة كثيرا عن سابقتها، نجد نفس التصميم الصندوقي وإعدادات الكاميرا. إذا كانت الشائعات المسربة حقيقية، فقد يكون Ultra أعرض قليلا من حيث الأبعاد قليلاً بأبعاد 163.3 × 78.1 × 8.9 ملم. بالمقارنة ، كان عرض Ultra الموديل S22 يصل لـ 77.9 ملم فقط. سترى أيضًا نفس القلم بدرجة محسنة ونفس نوع الفتحة المثقوبة في الشاشة الأمامية مثل Galaxy S22 Ultra.

يتميز Galaxy S22 Ultra بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 3088 مقابل 1440 ومعدل تحديث 120 هرتز. سيتمحور تصميم Galaxy S23 Ultra حول الأناقة على غرار ما قدمته الشركة مع طراز Samsung Galaxy Z Flip 3 القابل للطي.

Galaxy S23 Ultra

الأداء والذاكرة مع المعالج

كان Samsung Galaxy S22 Ultra وما زال من اقوى الهواتف الموجودة حاليا في السوق من ناحية سرعة الأداء مع السلاسة الفائقة مع معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200 ، اعتمادًا على السوق، مع تكوينات ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجبايت رام . بدأت سعة التخزين الداخلية الأساسية بسعة 128 جيجابايت ووصلت إلى 1 تيرابايت من التخزين، كما أنه يحزم بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقوة 45 وات وشحن لاسلكي بقوة 15 وات.

من الصعب المنافسة مع هذه المواصفات السابق ذكرها ولكننا نعلم أن Samsung ستحقق ترقايت كبيرة من S23 Ultra الجديد، يقال إن Samsung Galaxy S23 Ultra سيعمل على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 في كل الأسواق العالمي، مع الاستغناء عن معالج Exynos نهائيا ويعد هذا تغييرا كبيرا.

سيكون في الموبايل الجديد نوعين من شرائح كوالكوم سنابدراجون من الجيل الثاني، متغير قياسي ، ونموذج رفع تردد التشغيل. تزعم الشائعات أن "سامسونج" ستستخدم هذا الطراز الأخير في موديل Galaxy S23 Ultra الذي يتصدر السلسلة، الخيار الأقوى سيرفع وحدة المعالجة المركزية Cortex-X3 من تردد 3.19 جيجاهرتز إلى معدل تردد 3.36 جيجاهرتز. قد تحصل وحدة معالجة الرسومات Adreno 740 أيضًا على سرعة طفيفة ، من 680 ميجا هرتز إلى 719 ميجا هرتز، كما تشير الشائعات حاليًا إلى أن بطارية Samsung Galaxy S23 Ultra ستكون نفس بطارية 5000 مللي أمبير الموجودة في Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S23 Ultra

الكاميرات والتصوير

يحتوي هاتف  Samsung Galaxy S22 Ultra على إعداد كاميرات قوية ومميزة للغاية بالمقارنة بما يقدم حاليا من المنافسين، وترقية عن هاتف Galaxy S21 Ultra السابق عليه، مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل 3x و عدسة تليفوتوغرافي بدقة ميجابكسل 10 ميجابكسل 10x. كما تم الاهتمام بعشاق صور السيلفي مع مستشعر بدقة 40 ميجابكسل قوي جدا في اللوحة الأمامية، يبدو أن Galaxy S23 Ultra لن يغير الأمور بشكل كبير ، لكنه سيجري بعض الترقيات المهمة.

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أكبر تغيير أن الكاميرا الرئيسية في الجهة الخلفية ستكون بدقة 200 ميجابكسل. كما تشير الشائعات إلى كاميرا ثانية بدقة 10 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل 3x وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع تحسن في التصوير الليلي مع مستشعر ISOCELL HP2 الذي سيحسن الأداء الليلي لكل من الصور والفيديو، الغريب أن الكاميرا السيلفي الأمامية ستأتي بدقة 12 ميجابيكسل فقط، سيعد هذا في الواقع بمثابة خطوة للأمام بالنسبة إلى إصدارات Galaxy S23 و S23 Plus ، ولكنه سيكون تراجعا كبيرا عن إصدار S22 Ultra بدقة 40 ميجابكسل.

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