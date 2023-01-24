حد فاهم حاجة؟.. تامر عبدالحميد: الزمالك سهل جدا

أحرز الزمالك هدف تقليص الفارق أمام غزل المحلة ، من عمر الشوط الثاني في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب المحلة في الجولة الـ15 من منافسات الدوري المصري.



وكتب تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "يانهار اسود، الزمالك سهل جداً جداً . وتحس الكورة مش هتدخل مرمى الخصم خالص حتى لو فاضى .. وأهداف بتدخل فينا سهله جداً

حد فاهم حاجه ؟ هو الغلط فين"



وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 62 عن طريق زيزو من ركلة جزاء.

وافتتح غزل المحلة التهديف في الدقيقة 5، بعد تمريرة رائعة من أحمد النادري إلى أوروك الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء “لوب” من فوق حارس المرمى لتسكن الشباك.



وأضاف غزل المحلة الهدف الثاني فى الدقيقة 19، عن طريق أحمد النادري بعد تمريرة رائعة من أحمد الشيخ ليضعه منفرداً ويسددها بقوة فتسكن شباك الزمالك.