الزمالك يعلن تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا وأمير مرتضي مشرفا على فريق الكرة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور اقالة فيريرا المدير الفني للفريق الأول عقب الهزيمة أمام غزل المحلهة في إطار منافسات الجوله الخامسه عشر من بطولة الدوري المصري

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور يعلن قرارة المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير :

توجية الشكر لمستر فيريرا وجهازة المعاون من الاجانب بما فيهم مدرب اللياقة البدنية .

استمرار امير مرتضي مشرفا علي فريق الكرة بالاضافة الي مسؤليتة السابقة مسؤولاً عن قطاع كرة القدم في النادي

استمرار الكابتن اسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الاول .

تعيين الكابتن اسامة نبية مديرا فنيا للفريق الاول .

تعيين كلا من :

حسين ياسر

ومحمد صبري مدربين مساعدين

تعيين الكابتن محمود فايز محلل اداء

استمرار الكابتن ايمن طاهر مدربا لحراس المرمي

التعاقد مع مدرب احمال اجنبي .

وهذا الجهاز مستمر لنهاية الموسم

والمطلوب استمرار الدعم الجماهيري