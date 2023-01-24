أول رد فعل من خالد الغندور على إقالة فيريرا

علق الاعلامي خالد الغندور علي اقالة فيريرا بعد الهزيمة امام غزل المحلة .

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" #رسميـــــــاً :

إقالة البرتغالي "فيريرا" من تدريب نادي الزمالك

وتعيين كابتن "اسامة نبيه" مديرآ فنياً للفريق ✍️



أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عن قراره المؤجل منذ يومين بخصوص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقرر مجلس الإدارة توجيه الشكر للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ومعاونيه الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.

وفي نفس الوقت قرر المجلس استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، مع استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.

وقرر المجلس تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول بالإضافة إلى حسين ياسر ومحمد صبري كمدربين مساعدين وتعيين محمود فايز محللا للأداء ، واستمرار أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى بالإضافة إلى التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وقرر المجلس استمرار هذا الجهاز الفني لنهاية الموسم وطالبت الإدارة بضرورة استمرار الدعم الجماهيري للفريق والجهاز الفني الجديد.