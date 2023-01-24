طارق إمام: رواية "هدوء القتلة" نصي الأول عن القاهرة

تحدث الروائي طارق إمام، عن روايته "هدوء القتلة"، موضحًا: "هذه الرواية هي نصي الأول الذي كنت أكتبه عن القاهرة، طول الوقت كنت أكتب نصوصا ورويات، ولكن لأول مرة أخوض تجربة كتابة رؤتي لمدينة القاهرة".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة CBC، أنّ القاهرة بها تناقض كبير جدا، ما بين الزحام الشديد، ولكن الناس وحيدة، كل منهم يعيش في عالمه وعزلته، وأي شخص منهم قد يكون قاتلا، حتى لو لم تكن لديه مبررات.

وتابع: "حاولت أن أكشف المدينة من الداخل، أي المدينة السفلية والتحتية من خلال شخصية شاعر وقاتل، يقتل بيد ويكتب بالأخرى، أشعر بأن لدينا كلنا يدين، الاول نفعل بها ما نحب والأخرى نقتل بعض الأشياء مثل الوقت أو الماضي، هذه الثنائية سيطرت عليّ والقاهرة أكدتها، أنا مغرم بالمشي، وأشاهد دائما المقابر الموحشة والبنايات الشاهقة"