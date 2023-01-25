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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعلن مقتل اثنين من مواطنيها في دونباس

علم بريطانيا
علم بريطانيا

أكدت وزارة الخارجية البريطانية مقتل مواطنين اثنين بالقرب من مدينة سوليدار في منطقة دونباس بعدما فقدت الاتصال بهما.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، قالت الخارجية البريطانية، إن البريطانيين كريستوفر بيري وأندرو باجشو قتلا "أثناء القيام بعملية إنسانية لإجلاء المدنيين من سوليدار بشرق أوكرانيا".

وكانت الشرطة الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق عن فقدان الاتصال ببيري وباجشو بعد مغادرتهما مدينة كراماتورسك وتوجههما إلى سوليدار يوم 6 يناير.

وفي 11 يناير نشرت شركة "كونكورد" الروسية التابعة لرجل الأعمال وأحد مؤسسي شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، معلومات عن العثور على جثة أحد البريطانيين الاثنين.

وكان موقع إلكتروني مرتبط بمؤسس مجموعة “فاجنر” العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين أفاد بأن المجموعة تعتزم إرسال جثث جنود أوكرانيين، قتلوا خلال المعارك في بلدة سوليدار التي سيطرت عليها، إلى مناطق واقعة تحت سيطرة أوكرانيا.

ونقل موقع “ريا فان” الإلكتروني، التابع للمجموعة الإعلامية التي يمتلكها بريجوجين، عن أحد قادة فاجنر قوله إنه سيتم إرسال الجثث من سوليدار إلى مناطق تسيطر عليها أوكرانيا في أربع أو خمس قوافل تضم إجمالا نحو 20 شاحنة.

بريطانيا أوكرانيا الخارجية البريطانية مدنيين منطقة دونباس

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