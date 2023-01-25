رئيس الوكالة الدولية: لا توجد معدات عسكرية بمحطات الطاقة النووية الأوكرانية

في كلمة لنواب البرلمان الأوروبي

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في كلمة لنواب البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء إنه لا توجد معدات عسكرية مخزنة في محطات الطاقة النووية الأوكرانية التي تتفقدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف جروسي، حسبما نقلت "سي إن إن" الأمريكية، "طلبتُ هذا الصباح من فريقي إجراء استعراض شامل للمرافق بالتعاون مع الإدارة الأوكرانية للتأكد مما إذا كانت هناك، في الواقع، أي معدات عسكرية مخزنة أو متمركزة أو يتم نقلها هناك".

وتابع إن: "نتائج عمليات التفتيش هذه كانت سلبية".

