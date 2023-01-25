أوروبا تواجه أزمات نقص الأدوية والمضادات الحيوية بسبب كورونا

بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمة طاقة وتضخم يواجه العالم تحديات أخرى منها نقص في إمدادات الأدوية على مستوى العالم، حيث اعترفت أوروبا بأنها تواجه تحديا كبيرا في نقص الأدوية وهيئة الأدوية الاوروبية طالبت بمواجهة تناقص إمدادات المضادات الحيوية وأدوية خافض الحرارة والبنسلين.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا يظهر أن وكالات أوروبية عدة أكدت أن الطلب المتزايد على المضادات الحيوية مصدر قلق؛ بالإضافة الى ان الاحداث السياسية على مستوى العالم وقضايا سلاسل الإمدادات العالمية وانشغال الشركات الطبية بتصنيع لقاحات كورونا تسبب في نقص الأدوية.

وعلق متحدث باسم المفوضية الاوروبية للأدوية أن الأسباب الجذرية لنقص الأدوية معقدة وتتعلق بعدة مشاكل مثل الطاقه الإنتاجية والزيادات غير المتوقعة في الطلب.

المفوضيه الأوروبية.للأدوية ولضمان الامدادات وتنظيم عملية الشراء؛ قامت بتخزين الأدوية وإلزام الشركات المصنعة بتوغير مخزون، وذلك لأن الولايات المتحده بجانب اوروبا تعاني من نقص المضادات الحيوية؛ بالإضافة إلى أن الصين تواجه عجزا في مستشفياتها وذلك يهدد المناطق الريفيه خاصة بعد زيادة الحالات بإصابة كورونا.

واقر الرئيس الروسي بنقص الأدوية في بلاده وطلب بالتحقيق والعمل على توفيرها.

أضاف التقرير أن أزمة دواء صامته تجتاح العالم وهي مرتبطة بنقص إنتاج الشركات الكبرى في مصانعها، بسبب التضخم والحرب و سبب نقص المواد التي تدخل في صناعة الدواء.