سنجتاح موسكو.. أوكرانيا توجهه تحذير شديد اللهجة لـ روسيا مع اشتعال الحرب

حذر مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، من أن الحرب في أوكرانيا قد تصل في النهاية إلى أكبر المدن الروسية، بما في ذلك العاصمة موسكو.

وقال بودولياك، في مقابلة مع المدون والصحفي الروسي مايكل ناك، إن “التصعيد الداخلي للحرب في روسيا أمر لا مفر منه، وسيتم تنفيذ ضربات مختلفة على أهداف مختلفة".

وأضاف بودولياك: "المدن المدللة مثل موسكو وسان بطرسبرج وإيكاترينبرج ستتعرض للإضرابات".

ولم يخض في التفاصيل بشأن من يمكن أن يكون وراء مثل هذه الهجمات، مستشهدا بـ "نقص المعلومات"، لكنه قال إن أوكرانيا لن تشن ضربات على روسيا، بسبب "منطق الحرب".

وقال بودولياك: “روسيا منغمسة أكثر فأكثر في حرب تتراجع إلى الوراء. أي أن الحرب ستأتي بشكل كامل وكامل إلى أراضي الاتحاد الروسي وستشن هناك، وليس عن طريق القوات المسلحة لأوكرانيا ، على أنها وسائل داخلية ذات طبيعة احتجاجية ".

وأضاف: "لكن مع ذلك، فإن تصعيد الحرب سيكون حتميا داخل روسيا ... هذا التصعيد سيكون مشكلة داخلية لروسيا”.