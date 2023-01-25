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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة في مطاعم الكباب| كشف هياكل عظمية وجثث حمير على الطريق بالفيوم

حمير
حمير

كشف الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، تفاصيل واقعة انتشار كمية من الحمير المذبوحة بشوارع مركز يوسف الصديق بالمحافظة.

وقال التوني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إنه تم رصد هذه الواقعة، يوم الجمعة الماضي، حيث لوحظ انتشار فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود جثث حمير وهياكل عظمية بمنطقة صحراوية في مركز يوسف الصديق بالفيوم.

وأضاف الدكتور محمد التوني، أن محافظ الفيوم أمر بتشكيل لجنة لاستبيان الأمر، ووجدت حوالي 100 حمار مذبوح، 90% منهم جثث كاملة دون جلد؛ ما يرجح أن النحر كان بغرض الحصول على الجلود، لافتًا إلى أن هذه الواقعة جرت منذ فترة، والتحقيقات في النيابة العامة جارية من أجل كشف حقيقة الأمر.

وأوضح التوني، أن أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم وجّه مديرية الطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك لتفقد مطاعم الكباب والكفتة لمعرفة ما إذا كان هناك شُبهة وجود أي لحوم مخالفة بها.

ولفت الدكتور محمد التوني، إلى أن هذه الواقعة تكررت 5 مرات على مدار 3 سنوات ماضية، ولم يتم معرفة السبب الرئيسي لحدوث هذا الأمر، حتى الآن.

عثر أهالى قرية الحامولي بالقرب من المنطقة الجبلية المتاخمة لشلالات وادى الريان على هياكل عظمية لحيوانات ملقاة بالقرب من منطقة الشلالات.

وأكد مصدر في مركز يوسف الصديق أن الهياكل التى عثر عليها ملقاة بالقرب من البحيرة الأولى لشلالات وادي الريان، وعددها يقارب الـ100 هيكل عظمى لحمير جرى ذبحها خلال الصيف الماضي.

حرر المحضر القانوني اللازم حول الواقعة، وأخطرت نيابة أبشواى و التى تتولى التحقيق .

أثارت قضية ضبط 5 مطاعم شهيرة بمحافظة البحيرة تقوم بخلط لحوم الحمير باللحوم البقرية ضجة كبيرة حيث  باتت أهالي محافظات وجه بحري في حالة من القلق بعد اكتشاف فساد تلك المطاعم الشهيرة .

شنت وزارة التموين والجهات المسؤولة بمحافظة البحيرة حملة مكثفة على تلك المطاعم ليثبت أنها تخلط لحم الحمير باللحم العادي فى قضية غش تجاري تعد الأكبر الأقوى بالمحافظة.

أوضحت  الطبيبة البيطرية  “سمر عبد الرحمن” لموقع “صدى البلد”، الفرق بين لحم الحمير واللحوم الأخرى، حتى لا يتعرض أي مواطن للخداع من قبل أي مطعم يستخدم لحوما غير صالحة عبر منافذه التجارية.

 

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