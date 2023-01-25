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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر ينظم دورة TOT

صدى البلد

 

عقد مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات بجامعة الأقصر، جلسته رقم (20)، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور  الدكتور محمود النوبي، مدير المركز، والسادة:  عمداء الكليات، والسيد جمال السيد، أمين عام الجامعة،  أعضاء مجلس الإدارة.

 

وشهدت الجلسة، استعراض خطة المركز في إقامة دورة  "TOT" لإعداد المدربين، خلال الفترة من 29 يناير الجاري، حتى   2 من فبراير المقبل.

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وناقش المجلس آليات إنشاء قاعدة بيانات داخلية؛ لجمع بيانات الدورات، والمدربين، والمتدربين، طوال فترة عمل المركز.

 

كما شهدت الجلسة، عرض الحساب الختامي للنصف الأول من العام المالي 2022-2023.

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