مياه الأقصر تطلق حملة التوعية بمخاطر الوصلات الخلسة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر حملة توعية للمواطنين بمخاطر الوصلات الخلسة سواء كانت مياه شرب أو صرف صحي والمسائلة القانونية والعقوبات المترتبة علي التعدي علي مياه الشرب وشبكات الصرف صحي دون التعاقد مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا إستخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسة بالحفاظ علي الموارد المائية خاصة مياه الشرب حيث تمر بمراحل تنقية ذات تكلفة مرتفعة في ظل إرتفاع اسعار الطاقة والمواد الخام.

وإستناداً إلي الفتوي الصادرة من دار الافتاء المصرية بتحريم التعدي علي شبكات المياه و شبكات الصرف الصحي، أو استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها.

حيث أصدر اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان تعليماته ببدء أعمال الحملة التي شملت مناطق شمال الأقصر التابعة لمركز ومدينة الزينية ومنها المدامود - جاد الكريم كمرحة أولى. بتنفيذ مسئولى إدارات ( القطاع التجارى - التوعية - خدمة عملاء - التسرب - الشبكات - التشغيل والصيانة ) حيث أرشدت إدارة التوعيـة إلى أهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد إستهلاك المياه ودورها في توفيرما لايقل علي 35% من قيمة الفاتورة.