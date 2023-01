صدمة لعشاق لعبة The Day Before .. تأجيل إطلاقها لهذا الموعد

كشفت تقارير أن لعبة The Day Before سيتم تأجيلها لنهاية العام، وذلك بعدما تعرضت الشركة المطورة للعبة لانتقادات عديدة بعد الاستعانة بموظفين وعمال لم يتم دفع الأجور الخاصة بهم، بالإضافة إلى مشكلة أخرى تتعلق باسم علامتها التجارية.

وبحسب موقع GameSpot فإنه من المقرر أن يتم إطلاق لعبة The Day Before في شهر نوفمبر من العام الحالي 2023 ، بعدما كان من المفترض أن يتم إطلاقها في شهر مارس القادم .

وقالت شركة Fntastic المطورة للعبة The Day Before في بيان إن منصة Steam منعت اللعبة من الحصول على صفحة خاصة في متجرها، إلا أن منصة Steam أوضحت بأن المشكلة بسبب حقوق ملكية تتعلق بأن اسم اللعبة The Day Before تم تسجيله من قبل شخص آخر في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي .

وأضافت منصة Steam بأن لعبة The Day Before كانت موجودة على منصتها ومسجلة كلعبة فيديو في يناير 2021 ، إلا أن تم تسجيلها فاضطرت المنصة لإزالتها.

وقالت شركة Fntastic إنها اكتشفت مشكلة العلامة التجارية في 19 يناير 2023 ، عندما طلب الشخص الذي يمتلك العلامة التجارية للعبة The Day Before طلب التحدث، مضيفة "الآن اكتشفنا كل ملابسات الحادث وسنحل كل شيء بالتأكيد".

وفيما يتعلق بالتأخير ، قالت Fntastic إنه كان من الضروري تأجيل اللعبة إلى 10 نوفمبر 2023 ، مؤكدة أنها تدرك أن هذا قد يخيب آمال بعض المعجبين، و"مع ذلك ، نريد أن نضمن إصدار أفضل للعبة".