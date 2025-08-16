قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

خبير: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تخالف معاهدة السلام مع مصر

ياسمين القصاص

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتعقيدات السياسية المتلاحقة، جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة حول مفهوم "إسرائيل الكبرى" لتثير موجة من القلق والتحذيرات، ليس فقط لما تحمله من دلالات أيديولوجية، بل أيضا لما قد يترتب عليها من تداعيات تمس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك خطورة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يعرف بـ"إسرائيل الكبرى".

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن خطورة هذه التصريحات تكمن أولا في صدورها عن رأس السلطة في إسرائيل، وليس عن أي وزير أو مسؤول أقل مستوى، مشيرا إلى أنها تمثل سابقة لم يسبق لأي مسؤول إسرائيلي، حتى في حكومات نتنياهو السابقة، أن تحدث بمثل هذا التبجح حول "إسرائيل التوراتية".

وأشار فهمي، إلى أن تصريحات نتنياهو تتعارض مع نصوص وبنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتي تم توقيعها برعاية أمريكية، معتبرا أن بيان الخارجية المصرية كان من المهم أن يشير صراحة إلى هذا الخرق، خاصة أن الاتفاقية موقعة من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، إلى جانب الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيجن.

واختتم: "هذه التصريحات قد تشجع مسؤولين آخرين، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، فضلا عن قادة الأحزاب الدينية المتطرفة، على تكرار مثل هذه المزاعم".

والجدير بالذكر، أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية، ومآلات العملية السلمية في ظل هذا الخطاب المتشدد. 

كما تضع المجتمع الدولي، وبصفة خاصة الولايات المتحدة، أمام مسؤولياته في لجم هذا التصعيد ومنع انجراف المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

